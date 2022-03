Il Financial Times premia Mobili Fiver

Mobili Fiver, punto di riferimento per l’acquisto di arredo made in Italy online, è stata selezionata dal Financial Times nella classifica FT1000, che racchiude le 1000 aziende europee con la più alta crescita percentuale dei ricavi tra il 2017 e il 2020.

Il ranking del magazine americano è stato realizzato in collaborazione con Statista che, attraverso un attento processo di ricerca in database aziendali e fonti pubbliche, ha identificato decine di migliaia di aziende in Europa come potenziali candidati. Per essere inclusi nella lista, era necessario soddisfare i seguenti criteri: avere ricavi di almeno 100.000 euro generati nel 2017, ottenere ricavi generati nel 2021 per almeno 1,5 milioni di euro, essere indipendenti e avere sede in uno dei 34 paesi europei. Infine, la crescita dei ricavi tra il 2017 e il 2020 doveva essere principalmente organica e, se una società è quotata in borsa, il prezzo delle sue azioni non può essere sceso del 50% o più dal 2020.

La realtà con sede a Pasiano in provincia di Pordenone, guidata dai fratelli Gobbo, si è distinta nel ranking europeo per i risultati di bilancio conseguiti nell’anno fiscale 2020, dove ha registrato una crescita del +74%.

“Essere riconosciuti da un ente così prestigiosi al di fuori dei nostri confini è per noi motivo di grande orgoglio. - commenta Ronny Gobbo, titolare di Mobili Fiver - La crescita che l’azienda ha avuto negli ultimi anni è stata esponenziale, sia in termine di risultati ottenuti che di fatturato, e siamo veramente soddisfatti che questa nostra evoluzione sia stata recepita a livello globale, collocandoci tra i punti di riferimento a livello italiano ed europeo nell’arredo online".

Con oltre 23 milioni di fatturato nel 2021, Mobili Fiver è specializzata in arredo di design e spazia dal living al complemento d’arredo, con un catalogo composto da oltre 600 prodotti. Mobili Fiver è la prima realtà in Italia a produrre solo per l’online nel settore dell’arredamento: non esistono, infatti, rivenditori fisici e i prodotti del brand sono acquistabili solamente tramite il suo e-commerce.

L’azienda, nata oltre 20 anni fa a Pasiano, in provincia di Pordenone, è ora gestita e amministrata dai cinque fratelli Ronny, Riki, Rossella, Roger e Romina Gobbo, che seguono le orme dei genitori prendendo in mano, nel 2011, l’attività di famiglia.

Il team dell’azienda, formato inizialmente da sole 11 persone, è cresciuto negli anni esponenzialmente, raggiungendo ora le 120 risorse, con un fatturato cresciuto di anno in anno dal 2018 ad oggi. Una crescita che ha permesso a Mobili Fiver di essere inserita tra i Leader della Crescita 2021 e 2022 dal Sole 24 Ore e Statista e nella classifica di La Repubblica che racchiude i 750 migliori e-commerce in Italia nel 2020-2021 come miglior e-commerce in Italia nella categoria Mobili e Arredamento.