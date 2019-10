Il Fvg a Rimini e in tour negli Usa

Dopo gli ottimi risultati dei workshop esteri a Oslo e Stoccolma (il 24 e 26 settembre) e delle tappe italiane di Palermo (01 ottobre), Messina (2 ottobre), PromoTurismoFVG chiama a raccolta gli operatori del territorio sempre a Rimini sia al workshop l’8 ottobre sia alla fiera TTG Travel Experience dal 9 all’11 ottobre al fine di promuovere l’offerta turistica della regione e incrementare le occasioni di business e vola contemporaneamente oltre oceano per tre workshop e diversi eventi per il pubblico organizzati in collaborazione con Eataly, Enit, la Camera di Commercio Pordenone e Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia mirati alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali.



Per la 56esima edizione di TTG Travel Experience, il principale marketplace del turismo B2B in Italia in programma a Rimini Fiera la prossima settimana, PromoTurismoFVG sarà presente con uno stand (Pad. C5, Stand 027-054) che ospiterà 23 operatori rappresentativi di tutti i segmenti del turismo regionale, dal mare alla montagna, dai consorzi alle strutture ricettive, alle agenzie di incoming.



Oltre una ventina gli appuntamenti che PromoTurismoFVG ha già fissato con operatori dei mercati di riferimento nelle strategie di promozione come Italia, Slovenia, Benelux, Svezia, Olanda, USA, Canada, Francia, Repubblica Ceca, Australia e Cina, ai quali verranno illustrate le novità della prossima stagione invernale, le esperienze di turismo slow e i percorsi della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.



Proprio alla promozione delle eccellenze della produzione vitivinicola e agroalimentare regionale mirano i diversi eventi e i tre workshop dedicati a importatori, distributori, ristoratori e media americani organizzati negli USA in partnership con Eataly, una delle più importanti vetrine del made in Italy del settore, Enit, la Camera di Commercio Pordenone e Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia. I primi appuntamenti sono in programma per lunedì 7 ottobre da Eataly Los Angeles, mercoledì 9 sarà invece la volta di Eataly Chicago, mentre la tappa finale dell’11 ottobre si terrà da Eataly NY Flatiron, lo store affacciato sulla 23esima che dedicherà la sua vetrina per tutto il mese di ottobre alla promozione dei prodotti del Friuli Venezia Giulia.



PromoTurismoFVG sarà poi presente con gli operatori regionali al workshop dedicato al mercato croato a Zagabria il 17 ottobre, alla World Travel Market di Londra (5-7 novembre) e dal 22 al 24 novembre alla fiera Tour and Travel di Varsavia, azione volta al consolidamento dei mercati del Centro Est Europa.