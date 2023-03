Il Friuli Venezia Giulia scala la classifica del welfare in Italia

Il Friuli-Venezia Giulia sale sul podio, al 3° posto, tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare, guadagnando 2 posizioni rispetto allo scorso anno, quando occupava il 5° posto in classifica.

Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index 2022” - strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire - realizzato da “Welfare, Italia”, Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Il Welfare Italia Index viene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del Think Tank “Welfare, Italia”, disponibile sul sito di Welfare Italia.

Dall’analisi dei dati si nota come il Friuli-Venezia Giulia abbia migliorato la propria classifica in diversi parametri; ad esempio, guadagna 8 posizioni rispetto allo scorso anno arrivando al 2° posto per quanto concerne gli indicatori di spesa con un punteggio di 75,5.

Anche per quanto riguarda la spesa in interventi e servizi sociali (276 euro pro capite rispetto ai 152 euro della media italiana), la regione del Nord-Est si colloca al secondo posto nazionale.

Il Friuli-Venezia Giulia ha, inoltre, incrementato nettamente la spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido, più che raddoppiata rispetto alla rilevazione precedente: da 4.474 euro a 9.210 euro. Ora è al 7° posto in classifica (era 19°). Infine, si classifica 3° per contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza in percentuale del PIL regionale: 14,9% rispetto a una media nazionale del 13,2%.

Nell’ambito degli indicatori strutturali, la regione si conferma tra le migliori: ha il più basso tasso di dispersione scolastica in Italia (10,2% rispetto alla media nazionale di 20,8%) e di part-time femminile involontario (50,6% a fronte di una media di 63,8%). È, inoltre, terza per numero di cittadini inattivi sulla popolazione in età lavorativa con più di 34 anni con il 41,4% rispetto al 52,8% nazionale.

Ottiene ottimi risultati anche se si guarda al tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni, posizionandosi 5° per valore più basso con il 5,8% (rispetto alla media nazionale del 9,6%), oltre ad essere 3° per minore incidenza della povertà relativa familiare (5,7% a fronte di una media dell’11,6%).

Risulta, invece, tra le ultime in classifica (19° posizione) se si prende in considerazione l’indicatore relativo al numero di pensionati ogni 100 abitanti: 29,4 contro un valore medio nazionale di 27,1.