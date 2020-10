Il futuro del lavoro al tempo del Covid

Presentati i risultati dell’indagine, svolta in collaborazione tra Umana e Fondazione Nord Est nell’ambito dell’Osservatorio Capitale Umano, Formazione e Lavoro, su oltre 500 imprese di tutti i settori del Nordest relativamente agli effetti della pandemia sul lavoro e sui suoi cambiamenti nell’ambito delle organizzazioni, della formazione, delle competenze necessarie e delle politiche necessarie superare la attuale fase di incertezza

Tra gli imprenditori del Nordest emerge da un lato un clima di forte incertezza che si riflette sulle prospettive future per il lavoro e dall’altro una pronta risposta al nuovo contesto competitivo che si trasforma in una revisione dei modelli organizzativi e delle scelte in termini di competenze e strategie formative. Le modalità di lavoro, indipendentemente da nuove disposizioni, vedranno crescere, per circa l’80% del campione, il ricorso allo smartworking, con una ricaduta importante sulle competenze e abilità richieste ai lavoratori: non solo competenze digitali, ma anche il saper lavorare in autonomia e per obiettivi.

Il lavoro da casa sperimentato nel lockdown diventa un banco di prova per il futuro. Perché diventi reale smartworking con benefici per l’impresa, e non determini un danno alla produttività come ritiene il 65,1% degli intervistati o generi un danno al clima aziendale (73,0%), richiede una diversa cultura organizzativa, oltre a un’adeguata dotazione tecnologica. Non solo lavoratori responsabili che sappiano gestire in modo autonomo il proprio tempo e il raggiungimento degli obiettivi (d’accordo l’87,1% degli intervistati), ma anche un’organizzazione del lavoro, e quindi un management, che sappia superare la logica del controllo fisico a favore di un nuovo modello (74,2%) basato su fiducia e definizione di risultati da raggiungere (e sui cui essere giudicati).

La crisi sanitaria, con il suo forte impatto sulle imprese, ha messo al centro più che mai il ruolo delle competenze soft per rispondere a un processo di sviluppo che appare sempre meno lineare in cui per gestire il rischio connesso a tale incertezza è necessario un forte pensiero strategico. Le organizzazioni, per gestire questi rischi e questo costante processo di cambiamento, ricercano lavoratori che siano portatori di un mix di competenze (lavori ibridi) nel quale accanto alle conoscenze tecniche (più importanti per il 23,8% degli intervistati) e digitali (30%) cresce l’importanza delle abilità traversali. Oggi e in futuro serviranno sempre più lavoratori “resilienti” che sappiano gestire situazioni e problemi nuovi e imprevisti (43,7%), che sappiano farsi carico di attività nuove e sfidanti (40,5%) e autonomi (40,9%). Chi si presenta oggi a un colloquio dovrà aggiungere queste caratteristiche al suo bagaglio di competenze tecniche e professionali.

Allo stesso tempo saranno necessari manager capaci di gestire nuove modalità organizzative, dove viene meno il controllo, riuscendo a coinvolgere, stimolare e gestire lavoratori da remoto, con elevati gradi di autonomia.

“La pandemia - commenta Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - sta costringendo le aziende, e le persone che vi lavorano, a una rapida trasformazione organizzativa. Le imprese vivono uno dei momenti più delicati della storia di questo Paese, ma oggi davanti a loro si pone anche una straordinaria opportunità da cogliere. Formazione, digitalizzazione, sviluppo delle competenze hard e soft, confronto fra generazioni in azienda: sono strumenti indispensabili per sopravvivere, certo, ma sono anche strategie virtuose che consentiranno loro di vincere la sfida della competitività nei prossimi decenni".

"Abbiamo avuto la prova che le imprese e l’organizzazione del lavoro non saranno più come erano prima della pandemia", sottolinea Paolo Gubitta (responsabile dell’Osservatorio Capitale Umano, Formazione e Lavoro di Fondazione Nord Est). "È questo il messaggio chiave che emerge dalla nostra ricerca. Per le imprese si apre una stagione di cambiamento che richiederà sia cambiamenti nei processi interni sia investimenti formativi mirati per le posizioni intermedie e per quelle operative. Si apre una nuova stagione e la comunità imprenditoriale è chiamata a un grande sforzo collettivo".