Il Fvg attrae sempre più investitori esteri

"L'attrazione di investimenti esteri riveste in Friuli Venezia Giulia un ruolo strategico di fondamentale rilievo. La regione cresce in questo settore passando dal 2 per cento del trend storico al 6,3 per cento (rispetto al totale nazionale del 2021), quindi triplicando il suo peso sulla bilancia nazionale. È quanto emerge dall'analisi annuale svolta da ICE (Istituto Commercio Estero) che analizza l'andamento degli investimenti diretti esteri in Italia con l'obiettivo di indagare il livello di attrattività del Paese e individuare i principali driver di investimento futuri. Proprio nell'ottica di presentarsi al meglio agli investitori esteri, la Regione ha predisposto un piano marketing territoriale strategico per favorire l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali".

Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini riferendo di un primo importante appuntamento che si è svolto nei giorni scorsi e che ha visto protagonisti Laurent Sansoucy, direttore OCO Global, impegnato ad illustrare l'andamento degli investimenti esteri a livello globale e nazionale, Francesco Cavinato, Operations Finance Manager di British American Tobacco Italia - Trieste Innovation Hub, Emiliano Lepore, Co-founder and CEO Recornea, azienda innovativa operante nel settore oftalmico, e Lydia Alessio - Vernì, direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che ha promosso l'evento.

"Abbiamo delle misure specifiche dedicate agli investitori esteri - ha affermato Bini - come il bando per l'attrazione di investimenti che si apre con una periodicità molto favorevole, e che fornisce contributi in conto capitale per gli investimenti più importanti, oltre a coprire tutte le esigenze dell'investitore, compresa la spesa per il personale stimata per i primi due anni di operatività. A questo si aggiunge il nostro sistema di incentivi, che va dall'accesso al credito, recentemente potenziato, alla legge SviluppoImpresa che accompagna tutte le fasi di vita e di espansione delle aziende. La crescita degli investimenti esterni è ora percepita anche dalle imprese già insediate come un volano di sviluppo e dobbiamo far conoscere fuori dai confini nazionali tutte le opportunità che il Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire. Per questo la Giunta ha approvato un piano di marketing territoriale strategico".

Il piano stabilisce obiettivi, linee di azione, attività di monitoraggio sulla ricerca e il mantenimento di investitori esteri sul territorio regionale. Tutti compiti sviluppati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa quale punto di riferimento per l'attività di attrazione investimenti in Friuli Venezia Giulia, in rete ed assieme ad altri operatori tra cui Camere di commercio, Consorzi di sviluppo economico locale, associazioni di categoria che collaborano con l'Agenzia nell'ambito del team per la ripresa.

Il prossimo appuntamento sul tema si terrà il 24 e 25 gennaio 2023 a Trieste nell'ambito di una iniziativa sull'attrazione investimenti promossa dalla Conferenza delle Regioni. Accanto a tavoli tematici, il pubblico potrà accedere anche a 'momenti di restituzione' che renderanno più efficace il lavoro svolto nelle due giornate.