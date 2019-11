Il Governo britannico premia Illy

Il Governo britannico premia il Gruppo illy in occasione della 13esima edizione degli UK-Italy Business Boost Awards, il riconoscimento ufficiale assegnato, nella sede di Borsa Italiana di Milano, alle aziende italiane che investono nel Regno Unito e alle ditte britanniche impegnate in Italia.

Illy è stato insignito di un riconoscimento nella categoria Food and Drink Award per l’acquisizione del brand Prestat, una delle marche di cioccolato più amate del Regno Unito e fornitore ufficiale della Casa Reale inglese, oltre che fonte di ispirazione per il film ‘La fabbrica del cioccolato’.

A ritirare il premio in rappresentanza del Gruppo illy Andrea Macchione, nella duplice veste di amministratore delegato Domori e presidente di Prestat. “Siamo onorati di vedere premiato il nostro impegno per un’internazionalizzazione innovativa, inclusiva di qualità rigorosa e rispetto della storia delle aziende”, ha detto Macchione. Prestat e Domori sono due simboli dell’eccellenza del cioccolato, due marchi dall’identità forte e in grado di sostenersi reciprocamente nella sfida del mercato d’alta gamma”.