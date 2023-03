Il Gruppo Banca Finint annuncia collaborazione con Vincenzo Spinelli

La lunga esperienza maturata da Vincenzo Spinelli nel settore bancario al fianco delle imprese del territorio, nonché la solida rete di rapporti con il mondo istituzionale locale, apporteranno un portafoglio di relazioni utili ad accelerare il percorso di sviluppo del Gruppo Banca Finint in Friuli Venezia Giulia.

Dopo un’esperienza di vent’anni in Banca Nazionale del Lavoro con ruoli di crescente responsabilità, Vincenzo Spinelli è entrato nel 1998 in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, prima come responsabile dell’Ufficio Rappresentanza di Trieste e poi, dal 2003 al 2014, come responsabile del Servizio Commerciale dell’istituto. Successivamente, dal 2014 al 2016, è stato segretario del Comitato di Gestione e responsabile dell’unità organizzativa della Banca designata a svolgere l’attività di supporto tecnico e amministrativo per il F.R.I.E., il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 2016 è poi approdato in Banca di Cividale come Responsabile Sviluppo Grandi Clienti, occupandosi di attivare finanziamenti regionali a valere sul F.R.I.E. e di operazioni che consentissero di generare investimenti sul territorio regionale.