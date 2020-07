Il Gruppo Calligaris punta sui Sales Meeting

Tre marchi, tre sales meeting digitali da organizzare. Questa la sfida che il Gruppo Calligaris ha affidato all’agenzia Pubblimarket2 per ovviare alla mancata edizione del Salone del Mobile e presentare tutte le novità firmate Calligaris, Ditre Italia e Connubia ad agenti e dealer di tutto il mondo.

“Dopo l’esperienza positiva con la campagna stampa 2020, abbiamo deciso di affidarci nuovamente all’agenzia Pubblimarket2 per la realizzazione dei nostri digital meeting che abbiamo deciso di implementare per supplire alla cancellazione del Salone del Mobile 2020", dichiara Stefano Rosa Uliana, Ceo del Gruppo Calligaris. "Anche questa volta ci siamo trovati molto bene a lavorare con loro, sono stati estremamente veloci, rapidi ed affidabili in tutte le fasi del progetto. Hanno saputo supportarci in tutte le peculiarità di questi passaggi in un’esperienza per noi nuova, sia dal punto di vista creativo che strutturale. Sono molto soddisfatto di questa collaborazione che sono sicuro si concretizzerà nuovamente con altri progetti”.

“In questi mesi di lockdown le aziende hanno imparato a conoscere e sfruttare ancora di più i vantaggi degli strumenti digitali, soprattutto le loro potenzialità per mantenere attivo un canale comunicativo con partner commerciali e consumatore finale. Proprio con questo obiettivo abbiamo avuto l’onore di supportare il Gruppo Calligaris nell’ideazione creativa e nella regia organizzativa dei 3 eventi virtuali, definendo le modalità di interazione ed elaborando i contenuti a supporto, con un grande lavoro di produzione video per tutti i marchi, Calligaris, Ditre Italia e Connubia", spiega Giacomo Miranda, ceo di Pubblimarket2. “Un progetto di cui siamo particolarmente soddisfatti, attraverso il quale è stato possibile gestire una modalità di interazione nuova, che ha visto la partecipazione da remoto di centinaia partner commerciali, connessi da tutto il mondo".

I tre brand del Gruppo, infatti, hanno richiesto una produzione diversificata a seconda degli obiettivi di comunicazione specificati. Calligaris doveva comunicare il “nuovo corso” del brand in termini di immagine, filosofia di comunicazione e strumenti di marketing principali, nonché presentare la nuova campagna ADV, il lancio del nuovo sito web e e-commerce e la nuova collezione prodotti. Ditre Italia presentava la nuova collezione 2020 e raccontava le strategie commerciali e di marketing a supporto, mentre per Connubia si è trattato del meeting più importante dell’anno: il brand, infatti, presentava il suo nuovo posizionamento, passando dal settore contract al mercato B2C, per il quale ha sviluppato una nuovissima collezione di prodotti dal taglio giovane, colorato e dinamico.

In tutte e tre le occasioni Pubblimarket2 si è occupata della direzione creativa sul set e della produzione di contributi video molto diversi tra loro: dagli speech dei referenti aziendali ai video di prodotto con anche i contributi dei designer, fino a produzioni più impegnative come video di brand dal taglio emozionale o di narrazione di un nuovo positioning.

“Oltre all’aspetto creativo ci siamo occupati anche della fruizione dei contenuti, realizzando dei girati unici messi a disposizione sui canali Youtube dei marchi ed accessibili da una landing page dedicata”, racconta Filippo Girardi, account e project manager di Pubblimarket2. “Per noi era importante poter lasciare spazio anche alla discussione ed è per questo che abbiamo scelto una modalità che permettesse ai partecipanti di interagire ed inviare le loro domande in diretta, utilizzando un form realizzato ad-hoc, a cui il board dell’azienda ha dato risposta con sessioni di live streaming”.