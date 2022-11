Il Gruppo Luci spinge sull'innovazione

Si scrive Labiotest, ma si legge ‘Innovazione Tecnologica’. Già, perché l’azienda del Gruppo Luci di Povoletto sta presentando, in questi giorni, alla Fiera Ecomondo di Rimini un impianto che ha catalizzato l’attenzione di tutti gli operatori del settore nonché la curiosità dei visitatori.

Stiamo parlando di Air-Bryd, un nuovo sistema di abbattimento odori che integra tre diverse tecnologie: scrubber biologico, filtro chimico-fisico e stadio di ridefinizione: un impianto multi stadio unico, integrato, innovativo, sostenibile, compatto e versatile.

“Queste tecnologie, già utilizzate e testate singolarmente in diversi ambiti applicativi con risultati molto soddisfacenti, combinate assieme all'utilizzo di prodotti biologici, consentono – spiega il presidente Adriano Luci - di trattare i composti odorigeni a 360°. L’integrazione tra i tre stadi garantisce complessivamente rese di abbattimento elevate e permette tempi di sostituzione dei media filtranti molto più lunghi delle standard 8.000 ore tipiche di uno scrubber a secco. In questo modo, Air-Bryd consente non solo di ridurre i costi di manutenzione e smaltimento, ma anche di impattare in modo minore sull’ambiente evitando la produzione di rifiuti”.

Allo stand ad Ecomondo il Gruppo Luci è presente con tutte le sue aziende in Italia – tra cui la capofila Gesteco, che quest’anno, ha festeggiato i 35 anni di vita -, e le collegate estere. Filo conduttore della sua proposta è la grande attenzione alla sostenibilità, che si respira in ogni elemento: dalla scelta dei materiali impiegati ad un impegno costante nel promuovere comportamenti e buone abitudini per uno stile di vita positivo per l’uomo e per l’ambiente.

“Puntiamo a trasmettere la nostra cultura e i nostri progressi – evidenzia al riguardo Adriano Luci – con la speranza di influenzare positivamente chi abbiamo intorno, come azienda e come individui, dai collaboratori ai fornitori, ai clienti. Dobbiamo e vogliamo avere un’attenzione particolare alla sostenibilità perché, prima di essere operatori del settore, siamo persone e cittadini del mondo”.