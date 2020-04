Il Legno arredo chiede di completare le consegne

Consentire a chi ha merce in consegna di portarla, e montarla, nella casa del cliente. Nell’assoluta garanzia delle regole sanitarie imposte dall’emergenza da coronavirus. L’appello alle istituzioni, sulla linea della richiesta di Federmobili a livello nazionale, arriva anche dal gruppo Home furniture di Confcommercio provinciale di Udine.

"Il nostro settore – spiegano il capogruppo Andrea Cumini e i consiglieri Paolo Battistutta e Claudio Bertolutti – si ritrova con molti consumatori che hanno fatto l’ordine e attendono la consegna di prodotti che si trovano nei magazzini, ma che ci è impedito portare nelle abitazioni. Crediamo che, con mascherine, guanti e ogni precauzione anti-contagio, oltre naturalmente alla disponibilità del cliente, consentirci di completare il servizio potrebbe iniettare liquidità determinante nelle casse di imprese che, altrimenti, rischiano di non poter più riaprire nel momento della Fase due, con pesanti ripercussioni anche sull’occupazione".

La situazione, come per varie altre categorie del commercio, è molto pesante per il legno-arredo, un comparto da oltre 3.200 aziende e 20mila addetti secondo le elaborazioni del Centro studi della Camera di commercio Pordenone-Udine su dati Infocamere. "Una questione di filiera – osservano Cumini, Battistutta e Bertolutti –, con la beffa aggiuntiva di non poter rispondere alla concorrenza di un Paese come la Germania che ha continuato a produrre pure nelle settimane in cui da noi è stato disposto il lockdown, mettendoci in ulteriore difficoltà dato che più di un intermediario, nell’ambito dell’export soprattutto con il Nord Europa, ha di fatto cancellato l’Italia dalla sua agenda".

All’orizzonte c’è tra l’altro una data, il 4 maggio, "che non dà certezze, quando invece, sulle modalità della riapertura, servirebbero rapidità e chiarezza", aggiunge anche la referente camerale del settore Servizi Paola Veronese. Secondo il gruppo Home forniture, "la Fase due andrebbe programmata per tempo e invece non sappiamo ancora nulla su quanto accadrà al termine di questo ulteriore prolungamento della chiusura delle attività che ci riguardano. Noi siamo pronti a fare la nostra parte prevedendo la sanificazione dei locali e la verifica sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di mascherine e guanti. Ma è necessario che le istituzioni nazionali e regionali si rendano conto dell’urgente bisogno di liquidità generato dall’interruzione forzata delle attività, una emergenza che si ripercuote sui pagamenti dei fornitori e sulla possibilità di onorare anche gli eventuali impegni presi in precedenza per chi ha rinnovato le campionature o ha investito nella ristrutturazione degli spazi di vendita".

I NUMERI. Le imprese del comparto in regione sono 3.250, per un totale di 19.984 addetti; nel dettaglio, l'industria del legno e dei prodotti in legno e sughero conta 5.144 lavoratori per 1.054 aziende; la fabbricazione dei mobili vede 1.421 imprese per 13.319 persone impiegate; il commercio all'ingrosso di mobili schiera 427 addetti per 294 aziende, mentre il commercio al dettaglio di mobili conta 1.094 lavoratori per 481 ditte.