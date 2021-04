Il Legno e arredo di Pordenone traina la ripresa autunnale

E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al quarto trimestre 2020, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Nel 4° trimestre 2020 il volume delle esportazioni dei distretti del Triveneto è sceso sotto i 9 miliardi di euro, e nell’anno è stato pari a 30,6 miliardi di euro, valore che non si osservava dal 2014, perdendo 3,9 miliardi di euro. Si sono ridotte, anche se in misura minore, le importazioni che si sono fermate a 11 miliardi di euro, con una diminuzione di 1,7 miliardi di euro ed un saldo commerciale finale di 19 miliardi di euro.

Tuttavia i distretti triveneti, hanno registrato una lieve maggiore tenuta (-3,6% nel 4° trimestre e -11,2% nel 2020) rispetto ai valori medi nazionali, proseguendo il percorso di recupero dei livelli di esportazioni del 2019 iniziato nel periodo estivo. La ripresa si è manifestata in modo più accentuato nei territori dove, tra i distretti monitorati da Intesa Sanpaolo, prevalgono le specializzazioni produttive nel comparto Agroalimentare e nel Sistema casa, settori che hanno subito una minore flessione di domanda o l’hanno vista aumentare: è il caso del Fvg che nel 4° trimestre è entrato in territorio positivo (+1%) trainato dal Sistema casa e del Trentino Alto Adige (-0,2%) sostenuto dall’Agroalimentare.

I distretti Veneti hanno invece rallentato l’evoluzione trimestrale (-4,6% pari a -331,5 milioni di euro) a causa della flessione delle esportazioni nei distretti del comparto della moda che pesano per il 40,9% sul totale delle esportazioni.

Tra ottobre e dicembre segnali significativi di accelerazione si sono osservati nell’Agroalimentare (+3,9%), nel Sistema casa (+3,9%) e nei Vini e bevande entrati in territorio positivo (+1,5%). I distretti della meccanica, pur incontrando difficoltà nell’installazione di impianti all’estero, nell’approvvigionamento di materie prime e lamiera di acciaio (con prezzi in crescita), hanno ridotto le perdite (-3,8%). Il crollo dei consumi voluttuari a livello globale ha interrotto il recupero della filiera della pelle e del sistema moda che segnano ancora cali a doppia cifra (-11,2% per la pelle e -11,6% per la moda).

Ciononostante, la ripresa dei distretti operata sui mercati esteri nella seconda parte dell’anno ha consentito un migliore contenimento delle perdite rispetto a quelle osservate nella precedente crisi del commercio globale del 2009: Trentino AA e Friuli-VG hanno registrato nel 2020 meno della metà del calo del 2009 (per il TAA -7,6% vs -16,4% e per il FVG 10,1% vs -21,7%) ed il Veneto ha dimostrato una tenuta sensibilmente migliore (-12,0% vs -19,6%). Nel 2009 la crisi aveva coinvolto in modo diffuso e intensamente tutti i settori: nel 2020 Agroalimentare e Sistema casa sono stati toccati in misura minore.

Le aree geografiche a maggior recupero nel 4° trimestre. La pandemia di COVID-19 ha colpito con tempi e intensità diverse le aree geografiche che rappresentano i maggiori mercati di sbocco dei distretti e le divergenze sono destinate ad ampliarsi nel corso del 2021 secondo efficacia e velocità del progredire delle vaccinazioni di massa nei diversi paesi. La Cina, la Repubblica di Corea e in genere l’Asia orientale hanno superato per prime la pandemia nel 2020 con un rimbalzo a V delle attività e sono destinate a essere trainanti per il commercio internazionale nel 2021, atteso crescere del +12,5% dopo il crollo del -9,4% del 2020. I distretti del Friuli-VG che esportano in questa area geografica soprattutto con il settore del legno e dell’arredo e del caffè, hanno registrato un importante balzo nel 4° trimestre (+43,4%). Anche l’area del Nord America, con Stati Uniti in primis, si presenta ad alto potenziale di ripresa nel 2021, sia per le politiche di sostegno del reddito e di incentivazione fiscale, sia per l’impegno massiccio a vaccinare preannunciato da Biden: in questa area di mercato i distretti veneti hanno già segnato dal 4° trimestre un recupero del +4,3%. Per quanto riguarda i distretti del Trentino AA, gli scambi si sono intensificati tra ottobre e dicembre soprattutto in ambito europeo.

Tra i principali mercati di sbocco dei distretti del Triveneto, la Germania chiude il 2020 con una leggera flessione (-2,0%), ma in crescita tra ottobre e dicembre (+1,6%) grazie ai distretti del Sistema casa. Gli Stati Uniti registrano una perdita più consistente su base annua (-10,7%) per il calo di vendite di Prosecco e di distretti della Meccanica (Trento e Vicenza), ma mostrano segni di recupero nel 4°trimestre (+2,3%%) con il traino dei distretti del Sistema casa ma anche del Sistema moda (Oreficeria e Calzature del Brenta). Nel Regno Unito, i distretti della moda veneti (Calzature del Brenta e Occhialeria di Belluno) pesano sul calo del 2020 (-14,7%), mentre le esportazioni del Legno e Arredo di Pordenone e del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene spingono la ripresa di fine anno (+1,6%). Il mercato francese evidenzia difficoltà sia su base annua (-13,9%) sia su base trimestrale (-5,3%) per la rilevanza delle perdite dei distretti veneti del Sistema Moda e della Meccatronica dell’Alto Adige.

Legno e arredo di Pordenone traina la ripresa autunnale. La ripresa autunnale delle esportazioni dei distretti del Fvg (+1,0%), trainata dal distretto del Legno e arredo di Pordenone, ha contenuto la flessione regionale su base annua al -10,1% (pari a -238,1 milioni di euro). Il distretto del Legno e arredo di Pordenone (+15,3%) ha realizzato la maggior parte della crescita delle vendite di mobili nel 4° trimestre 2020 nel Regno Unito (+32,4%), negli Stati Uniti (+65%), in Francia (+7%) e in Germania (+8%) grazie ai prodotti in legno da costruzione. Meno brillante la performance degli altri due distretti del sistema casa: le Sedie e Tavoli di Manzano (-9%), pur recuperando leggermente nel Regno Unito, hanno registrato cali rilevanti sugli altri principali mercati di sbocco (Stati Uniti e Francia), mentre gli Elettrodomestici di Pordenone (-3,5%) hanno recuperato nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti, ma hanno segnato perdite rilevanti in Francia e Russia.

Nel settore Agroalimentare i Vini e distillati del Friuli hanno leggermente recuperato portandosi vicini ai livelli delle esportazioni del 4° trimestre 2019 (-0,9%). Vanno però segnalate nello stesso periodo le maggiori difficoltà dei vini del Collio (-21,7%) e la ripresa dei vini di Udine su Regno Unito e nuovi mercati (Grecia, Messico Spagna) e di Pordenone (Canada, Ucraina e Russia). L’ultima parte dell’anno consente anche al Prosciutto di San Daniele di accorciare le distanze dai livelli di export dell’anno precedente (+6,4% nel trimestre e -6,6% su base annua) grazie all’eccezionale crescita del mercato statunitense, più che triplicato, e all’aumento del mercato francese (+20%) che hanno compensato le diminuzioni in Germania ed Austria.

Infine il Caffè di Trieste (-14,6%) ha risentito della volatilità del prezzo dell’arabica crollato a febbraio e in ripresa da novembre, correlato alla diminuzione del consumo di miscela premium fuori casa: sul mercato domestico la pandemia ha imposto una permanenza domestica forzata che ha cambiato il consumo di caffè soprattutto a colazione, con un aumento del 17% di persone che consumano a casa invece che al bar e un innalzamento delle vendite di caffè nel 2020 nella GDO del +10,3% (Fonte IRI). Sui mercati esteri l’impatto è stato forte nei principali mercati come Stati Uniti, Francia, Grecia e Germania, con un ulteriore rallentamento tra ottobre e novembre in corrispondenza della recrudescenza della pandemia e dell’aumento delle restrizioni globali sulla mobilità delle persone.