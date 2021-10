Il mercato dei Crypto Asset

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, organizza il seminario online “Crypto asset: profili operativi”.

L’appuntamento è in programma giovedì 21 ottobre dalle 10 alle 13 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi. E’ crescente l’interesse verso le nuove forme di moneta virtuale e più in generale dei crypto asset, una delle maggiori applicazioni della tecnologia blockchain al mercato finanziario, a cui corrisponde un vivace dibattito, anche a livello europeo, sulla qualificazione giuridica dei crypto asset e sull’individuazione della disciplina normativa applicabile.

Proprio per regolamentare l’intero mondo dei crypto asset, dalle criptovalute pure come i bitcoin, ai token, fino alle modalità di utilizzo dei protocolli blockchain per lanciare su di essi nuovi prodotti finanziari digitali, l’Unione Europea ha allo studio delle proposte che includono un set normativo pensato in una logica di armonizzazione volta a eliminare le diversità tra le regolamentazioni nazionali degli Stati Membri e favorire una parità di tutela degli investitori, garantendo l’integrità del mercato e la competitività.

Il seminario intende perciò fornire ai partecipanti una panoramica su questo tema di attualità, fornendo gli strumenti per comprendere le novità normative e i profili operativi che interessano i professionisti impegnati a supportare e fornire consulenza ai clienti in questo ambito.

In particolare, il seminario approfondirà tematiche quali la struttura e le funzioni della blockchain, il concetto di crypto-attività e il suo impatto, e fornirà un’analisi dei profili giuridici con riferimento alle pronunce e alle novità recenti. Verranno inoltre presi in esame gli aspetti fiscali, contabili, dichiarativi e valutativi dei “Crypto asset” (criptovalute, token, NFT) nell’operatività di società e persone fisiche alla luce dell’attuale regolamentazione, della prassi dell’amministrazione finanziaria e delle tendenze in atto.

Intervengono come relatori: Claudia Sandei, professore associato di diritto commerciale e diritto delle nuove tecnologie dell’Università di Padova, e Matteo Ferraretto, Dottore Commercialista in Padova.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org