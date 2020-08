Il mercato dell’auto riparte dalle ‘piccole’

Il periodo del Covid ha travolto le nostre vite con un lockdown mai vissuto da nessuno e con un blocco imposto che segna profondamente l’economia del nostro Paese. Non fa eccezione uno dei settori strategici, quello dell’automotive, che rappresenta il 12% del Pil nazionale.

CONSEGUENZE PESANTI - “È inutile negarlo, il settore ha risentito pesantemente del lockdown, con un calo del 40%, anche se già a luglio sembra che il mercato si sia risvegliato – commenta Giorgio Sina, presidente regionale di Confcommercio motori -. Nei concessionari si sono rivisti i clienti, attratti anche dagli incentivi statali che sono partiti il primo agosto. Ci auguriamo che i prossimi mesi confermino questa tendenza. I clienti che intendono comprare un’automobile, oggi, sono probabilmente più motivati, perché è un investimento sul quale tutti sono ancora cauti, visto il periodo. Basti pensare che dal 50 al 70% dei clienti chiede un finanziamento per comprare la macchina. In sostanza, chi cambia l’auto, oggi, ne ha davvero necessità”.

PARCO DA RINNOVARE - A confermare le parole di Sina arrivano i dati elaborati da Facile.it e che riguardano numeri ufficili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornati al 31 dicembre 2019. Secondo l’analisi, nei registri della motorizzazione del Fvg risultano ancora registrate 49.953 automobili Euro 0, pari al 6,21% del totale vetture private in circolazione. A livello nazionale, la nostra regione è una tra le più virtuose d’Italia non solo se si guarda ai valori assoluti ma anche al rapporto percentuale. Il quadro peggiora, però, se si allarga l’analisi. In totale le auto private Euro 0-1- 2-3 presenti sono più di 239.400: quasi un terzo delle auto potenzialmente in strada in Fvg ha 15 anni o più.

Guardando al mercato dell’usato, abbiamo a disposizione l’analisi effettuata da la portale www.brumbrum.it, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, partito come startup e ora consolidato sul mercato. L’osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili oggetto di compravendita nel primo semestre del 2020.

MODELLI PREFERITI - Parlando di tipologie di vetture, le utilitarie si confermano più vendute, raggiungendo il 28% del mercato, mentre al secondo posto si piazzano i Suv con il 20%. Per quanto riguarda l’alimentazione del motore, si sono registrati ottimi numeri per il diesel, scelto dal 61,4% degli acquirenti. Il motore a benzina comunque si difende e arriva al 33,5%. GPL al 3,5%, metano sotto al 2%. Ancora irrisori i risultati di ibrido ed elettrico, che, nonostante gli incentivi, non sono rientrati tra le preferenze degli acquirenti. Entrando nell’ambito dei modelli, l’auto preferita è la Fiat Panda, come in altre 10 regioni italiane, seguita dalla Lancia Ypsilon e dalla Volkswagen Golf.