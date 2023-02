Il Mib rende omaggio al Professor Ermanno Pitacco

MIB Trieste School of Management rende omaggio alla memoria del Professor Ermanno Pitacco, studioso e docente triestino di fama internazionale nel campo della Matematica Attuariale e delle Tecniche Assicurative e pilastro dell’area di studi assicurativi della scuola, scomparso lo scorso settembre.

“Anche, e forse soprattutto, grazie al prof. Pitacco, MIB Trieste può essere oggi annoverata tra le business school più apprezzate al mondo nel campo degli studi assicurativi – spiega Andrea Tracogna, Direttore Scientifico di MIB Trieste School of Management – Supportata dalla sua grande competenza e dal suo coinvolgente entusiasmo, la Scuola ha infatti sviluppato in area assicurativa Master internazionali per giovani laureati, Master Executive per professionisti di settore, progetti di formazione corporate e attività di ricerca avanzata, diventando un vero punto di riferimento internazionale in questo ambito”.

L’istituto di alta formazione ha dedicato oggi a Pitacco un’aula della propria sede nel prestigioso Palazzo Ferdinandeo di Trieste, dove per molti anni fu Direttore Accademico del Master in Insurance & Risk Management, e a portare il nome di Ermanno Pitacco sarà anche il nuovo Centro di Ricerche Assicurative (Centre for Insurance Research - CIR), che rappresenta l’evoluzione del Laboratorio Demografico “DemoLab”, diretto a lungo dal docente.

“Il professor Ermano Pitacco ha dato molto a questo territorio – il commento dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen - è stato colonna portante dell’Alta formazione e della ricerca in Friuli Venezia Giulia, ambasciatore di quelle eccellenze che rendono grande la nostra Regione. Il master in assicurazioni e risk management di cui è stato Direttore accademico per il Mib, è diventato punto di riferimento a livello internazionale garantendo al 90% dei diplomati occupazione entro sei mesi. Un visionario che ha saputo investire sui giovani talenti e creare un circolo virtuoso tra mondo della ricerca ed ecosistema imprenditoriale, intuendo l’importanza della variabile delle dinamiche demografiche per la comprensione dei cambiamenti economici e sociali in atto. Un esempio da cui abbiamo ancora molto da imparare".

Cristiano Borean, Presidente di MIB Trieste e CFO del Gruppo Generali, e Giacomo Campora, Vicepresidente MIB e Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., hanno annunciato inoltre oggi le borse di studio “Ermanno Pitacco” che saranno offerte dalle rispettive aziende a candidati meritevoli del Master in Insurance & Risk Management. Una iniziativa che conferma e rafforza la stretta collaborazione di MIB con importanti realtà assicurative internazionali, quali Generali e Allianz, sviluppata anche grazie alle attività dello stesso Ermanno Pitacco.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, presidente del MIB Trieste School of Management, ha affermato: “La figura e l’esempio di Ermanno Pitacco, tra i più importanti studiosi delle Scienze Statistiche ed Attuariali sia a livello nazionale che internazionale, hanno formato negli anni generazioni di attuari, che hanno avuto modo di far parte della famiglia di Generali. Con queste iniziative vogliamo mantenerne viva la lezione, di eccellenza nella ricerca e nell’attività didattica, affinché questo ambito di studi continui a crescere aiutando i giovani più promettenti”.

Giacomo Campora, Vicepresidente MIB e Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., ha sottolineato: “Il Professor Pitacco ha fatto scuola. Allianz intende mantenere viva la passione per lo studio della demografia con questa iniziativa”

L’ATTIVITÀ DEL NUOVO CENTRO DI RICERCHE ASSICURATIVE ERMANNO PITACCO. Il settore assicurativo contribuisce in maniera significativa all’economia italiana - l’incidenza sul PIL è pari al 7.9% a livello nazionale – dati 2021 ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) – e rappresenta un motore di sviluppo, di investimenti, di creazione di occupazione e risparmio con un ruolo centrale nel tessuto sociale.

MIB Trieste School of Management rappresenta già un riferimento nazionale per la formazione in quest’ambito così rilevante e con questo centro di ricerca permanente inaugura un think tank in grado di generare conoscenza e progettualità in relazione alle sfide e opportunità per il settore assicurativo.

Le informazioni elaborate dal Centro di Ricerche Assicurative “Ermanno Pitacco” potranno essere utilizzate dalle aziende del settore per comprendere meglio i mercati e i bisogni dei clienti, e per migliorare i prodotti e i servizi, anche grazie a confronti con best practices internazionali.

Ma il CIR – Centre for Insurance Research - rappresenterà soprattutto una voce indipendente e qualificata nei dibattiti sulle principali tematiche assicurative e potrà valorizzare temi importanti e di ampia valenza sociale, quali l’accessibilità assicurativa, l’educazione finanziaria, la raggiungibilità dei canali distributivi, la CSR delle compagnie.

In quest’ottica il Centro proseguirà le ricerche del DemoLab e approfondirà lo studio delle dinamiche demografiche con particolare riguardo a invecchiamento e salute della popolazione: aspetti strutturali dei sistemi economici e sociali che impattano sull’economia, sulle configurazioni sociali e sulle politiche pubbliche.

Il Centro produrrà ricerche, report periodici e approfondimenti e organizzerà eventi e dibattiti, proponendosi come partner per organizzazioni private e pubbliche per promuovere la crescita e l'innovazione dell’intero settore, per accrescere il suo contributo sociale e per diffondere una maggiore cultura assicurativa.

Il Centro sarà diretto da Annamaria Olivieri, prima allieva di Pitacco, oggi docente di Matematica Finanziaria e di Tecniche Assicurative al MIB e Professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie dell'Università di Parma.

“L’attività del Centro di Ricerche Assicurative – spiega Annamaria Olivieri, Direttrice del Centro di Ricerche Assicurative “Ermanno Pitacco” - sarà finalizzata a promuovere e contribuire all’avanzamento delle conoscenze in materia assicurativa e previdenziale, ispirandosi all’esempio del prof. Pitacco, che ha saputo coniugare lo spessore scientifico delle proprie ricerche, con una viva attenzione ai profili pratici di interesse per gli operatori del settore. Il Centro potrà contare sulla collaborazione stabile di ricercatori della MIB School, ma anche della collaborazione di ricercatori provenienti dal mondo universitario, italiano e estero”.