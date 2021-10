Il Mits attiva la sede di Feletto Umberto

La nuova sede di Feletto Umberto dell’Istituto tecnico superiore Malignani (Mits) prende vita. Venerdì 29 ottobre, infatti, nell’edificio che in passato hanno ospitato le Arti Grafiche Friulane, prendono avvio le lezioni di quattro corsi biennali dell’istituto. L’edificio offre ampi spazi appena ristrutturali per ospitare sia aule didattiche e nuovi laboratori dedicati alle tecnologie innovative 4.0, sia locali studio e di socializzazione dedicati ai corsisti. Per ora viene utilizzato solo uno dei due piani a disposizione. L’istituto cittadino di via Da Vinci, interessato attualmente da interventi di adeguamento antisismico che ne hanno provvisoriamente ridotto il numero delle aule disponibili, continua a ospitare le attività formative di alcuni corsi del Mits. Altri corsi, in particolare quelli per l’industria Arredo e per i Servizi alle imprese Video Strategist, continueranno a utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Liceo Artistico Sello. L’accesso alla nuova sede risulta fortemente personalizzata con un arco; loghi e un alto totem che rappresenta con immagini tutti i settori in cui opera il Mits valorizzano la specificità di successo del segmento formativo dell’istituto tecnico superiore.