Il nuovo acciaio, tra innovazione e sostenibilità

L’evoluzione delle tecnologie digitali e la velocità con cui vengono adottate sta producendo conseguenze dirompenti nel mondo del lavoro, incoraggiando la nascita di nuove figure professionali e trasformando in chiave tecnologica quelle già esistenti. Il digitale rappresenta oggi un’importante opportunità occupazionale per le nuove generazioni e l’obiettivo è contribuire a ridurre il divario tra le competenze digitali dei giovani e quelle richieste dal mercato del lavoro, che non riesce a colmare questa lacuna attraverso percorsi formativi adeguati.

In questo scenario nasce ‘A Steem for Steel’, un’iniziativa education che mira a sensibilizzare i giovani, e in particolare gli studenti delle scuole di secondo grado, verso l’importanza degli studi Steem (Science, Technology, Engineering, Economics, Maths) per accedere alle numerose opportunità professionali e di carriera nel settore dell’acciaio. Nata da un’idea di Raffaella Poggio, Consulente di Fondazione Marcegaglia, con il sostegno della Fondazione, al progetto ‘A Steem for Steel’ hanno aderito alcune delle più importanti aziende siderurgiche italiane: Acciaierie Bertoli Safau, Danieli Automation, Acciaierie Venete, Gruppo Marcegaglia e Sideralba, che hanno riconosciuto a questa iniziativa il valore e il ruolo di attirare le nuove generazioni alla siderurgia, facilitare lo sviluppo delle competenze richieste dal mondo dell’acciaio, aprire la strada a un nuovo modo di fare cultura industriale, valorizzando uno dei comparti più strategici del Made in Italy.

Nuovi talenti per un futuro d’acciaio

Saranno proprio gli studenti delle scuole di secondo grado, di 4 città italiane sedi dei promotori, i protagonisti di ‘A Steem for Steel’ che, attraverso una serie di attività pratiche e laboratoriali a più livelli, e con una metodologia project-based learning, parteciperanno in team a workshop, innovation camp e contest tra istituti. Da fine gennaio a giugno si sfideranno sui social divulgando ai loro coetanei i lati meno noti di questo settore quali economia circolare, innovazione e sostenibilità ambientale.

A Steem for Steel si svolgerà tra gennaio e giugno 2020, negli istituti di 4 province italiane: Mantova, Napoli, Padova e Udine e sarà connotato da una forte componente digitale basandosi su meccanismi di collaborazione social tra i giovani studenti, che saranno parte attiva nell’implementazione del progetto secondo una modalità peer-to-peer.

“In Danieli crediamo molto nel coinvolgimento attivo dei giovani per coltivare nuovi talenti. Abbiamo deciso di aderire e supportare attivamente questa iniziativa sia con la divisione Steelmaking, ABS, sia con Danieli Automation. Queste due anime di Danieli sono infatti quelle che sempre più cercano e cercheranno di sviluppare competenze STEEM (Science, Technology, Engineering, Economics, Maths)che ci consentiranno di affrontare le sfide future in modo competitivo” afferma Paola Perabò di Danieli Academy.

PATROCINIO: Federacciai /AICA Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico/ StemintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per diffondere la cultura delle STEM/AIM, Associazione Italiana di Metallurgia.

SUPPORTO TECNOLOGICO: Lenovo

MEDIA PARTNER: Siderweb