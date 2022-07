La Camera di commercio Pordenone-Udine, in occasione dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e a 8 mesi dall’avvio dell’operatività dell’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, propone per venerdì 15 luglio, alle 11 il webinar “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

L’intento è creare un momento di confronto e approfondimento sulle importanti novità introdotte dalla nuova disciplina e di fare il punto sull’andamento dell’istituto della composizione negoziata, la cui gestione vede direttamente coinvolte le Camere di commercio.

Dopo l’introduzione del presidente camerale Giovanni Da Pozzo, interverranno Alberto Rumiel, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pordenone e consigliere della Camera di commercio, quindi Sandro Pettinato, vicesegretario generale Unioncamere, Linda Vaccarella, magistrato dell’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia e infine Alberto Cimolai, commercialista e revisore legale, esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa.

Per iscriversi gratuitamente è sufficiente registrarsi dall’apposito link sul sito della Camera di Commercio www.pnud.camcom.it. Per ulteriori info è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa, telefono 0432.273224 o composizione.negoziata@pnud.camcom.it.