Il peso della Francia per le imprese del Triveneto

L’importanza della Francia nelle strategie internazionali delle imprese del Triveneto, in prospettiva anche come porta d’ingresso e acceleratore per l'Africa francofona, è sottolineata dal presidente di Finest, Alessandro Minon: “La Francia è uno dei principali Paesi d'investimento per Finest, con impegni pari a oltre 18 milioni di euro e diversi progetti in lavorazione. Si tratta di un cambio di prospettiva notevole: dopo oltre 30 anni a Est, abbiamo iniziato a rivolgere il nostro sguardo anche a Ovest, assecondando le nostre imprese in quella che ritengo essere una maturazione del percorso di internazionalizzazione del nostro territorio”.

Lo rimarca anche Simeon, azienda specializzata in involucri architettonici integrati di pregio, con base in Friuli e Veneto, ma anche sedi e società controllate in Francia, Principato di Monaco e Usa, che da marzo 2020 ha costituito e messo a regime Simeon France. “Il personale, nel frattempo, è salito a 20 risorse dirette più molte indirette. Nell’ottica di revisione e accorciamento delle catene di fornitura internazionale, indotta dagli stravolgimenti degli ultimi anni, in Francia potremmo prevedere anche una crescita per linee esterne acquisendo dei fornitori”.

In quest’ottica, Simeon sottolinea il supporto essenziale delle istituzioni finanziarie regionali nei processi di internazionalizzazione d’impresa. Centrale nella strategia di crescita di Simeon è appunto il mercato francese, che rappresenta oggi quasi la metà del valore della produzione. “Nel mio percorso imprenditoriale sono riuscito a sviluppare importanti passaggi grazie al valido supporto di Friulia e di Finest”. Simeon France, la controllata del Gruppo friulano, sta investendo dal 2020 nel mercato transalpino con il supporto di Finest.

Nell’area francofona europea, Simeon costruirà anche, con Fincantieri, il nuovo quartiere generale mondiale di ArcelorMittal, in Lussemburgo. Le due aziende friulane fanno parte del pool di imprese europee selezionate da ArcelorMittal per realizzare un edificio tecnicamente molto complesso. Avvio immediato dei lavori, completamento previsto entro metà del 2025. “Per noi si tratta di una commessa da 35-40 milioni di euro e una grande soddisfazione dopo un lungo e articolato iter di confronto tecnico-operativo e contrattuale”, commenta Marco Simeon, presidente dell’azienda.

Sono decine i progetti realizzati e in corso in Francia da Simeon, molti dei quali nella regione di Parigi. Non solo grandi committenti privati, come Bnp Paribas a cui Simeon ha ultimamente consegnato il rivestimento della nuova sede Metal 57 e Axa da cui ha recentemente acquisito un’importante commessa. Ma anche enti pubblici, soprattutto nel campo delle infrastrutture di trasporto con opere in acciaio e vetro per nuove stazioni delle metropolitane e negli aeroporti Orly e De Gaulle. Simeon sottolinea che, per un mercato strategico come quello francese, e anche per quello statunitense dove ha sede a New York, è fondamentale avere una organizzazione strutturata sul territorio, in grado di relazionarsi costantemente con il mercato per seguire costantemente i clienti e l’operatività dei cantieri.

Nella foto Simeon, il centro direzionale 'Biome' a Parigi

*presidente Art Valley