Il peso della pandemia sull'economia del Fvg

La Banca d’Italia, nel Rapporto annuale ‘L’Economia del Friuli Venezia Giulia’ fotografa l’andamento del 2020. L’analisi tiene conto del quadro d’insieme iniziale e si focalizza su cinque capitoli dedicati alle imprese, al mercato del lavoro, alle famiglie, al credito e alla finanza pubblica decentrata.

La presentazione pubblica si terrà questo pomeriggio, con commenti e analisi di Massimiliano Ciarrocchi, Direttore generale di Confindustria Alto Adriatico, di Stefano Pilotto, docente di economia internazionale presso la MIB School of Management di Trieste, e conclusioni di Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia.

Nel 2020, il quadro economico per il Friuli Venezia Giulia, come per il resto del Paese, è stato fortemente influenzato dalle misure assunte per il contenimento del contagio da Covid-19. Il 9 marzo è stato imposto il lockdown generalizzato, e la chiusura di tutte le attività non essenziali dal 25 dello stesso mese. Dopo il graduale allentamento nell’estate, nuove restrizioni sono state introdotte a inizio novembre. Tra il 6 novembre 2020 e il 5 marzo 2021 la regione è stata sottoposta a circa due mesi di vincoli stringenti o molto stringenti (zona arancione o rossa), con conseguenze negative per l’attività economica.

Secondo l’Indicatore Trimestrale dell’Economia Regionale (ITER1) elaborato dalla Banca d’Italia, nel 2020 la contrazione del prodotto sarebbe stata prossima al 9% (con una perdita di 3,6 miliardi circa), in linea con quella nazionale. La flessione si è inserita in una dinamica già debole, con un deterioramento dell’attività economica che si era manifestato nella seconda metà del 2019. La flessione è iniziata nel primo trimestre del 2020 (-6,7%) e si è fortemente intensificata tra aprile e giugno (-20,5%). Nella seconda metà dell’anno, il calo del prodotto regionale è stato meno intenso di quello rilevato a livello nazionale: l’economia regionale ha infatti beneficiato della ripresa dell’attività industriale e degli scambi con l’estero grazie alla sua marcata vocazione manifatturiera con proiezione internazionale.

Le imprese - Secondo nostre elaborazioni sui dati dell’Indagine periodica di Confindustria, che non comprende la cantieristica navale, nel 2020 la produzione industriale della regione si è contratta di oltre il 7% rispetto all’anno precedente: il calo è stato più forte nel secondo trimestre. Il fatturato dell’industria si è ridotto dell’8,6%. A fronte di una sostanziale stagnazione nell’anno precedente, le esportazioni, al netto dei mezzi di trasporto, sono diminuite dell’8,1% (un calo minore rispetto a quello nazionale, -9,7%). Nel I trimestre 2021, al netto dei mezzi di trasporto, l’export regionale è cresciuto del 4,8% rispetto al periodo corrispondente, pressoché in linea con il Nord Est e l’Italia. Per la cantieristica si sono registrati ritardi nelle lavorazioni, ma il portafoglio ordini non ha subito variazioni di rilievo.

Quasi tre quarti degli intervistati nell’ambito dell’Indagine svolta in primavera dalla Banca d’Italia sulle imprese della regione con almeno 20 addetti hanno segnalato per il 2020 una diminuzione del fatturato. Anche gli investimenti hanno subito un calo diffuso, risentendo della forte incertezza generata dalla pandemia. Le previsioni per il 2021 sono tuttavia positive sia dal lato delle vendite, sia da quello degli investimenti.

Gli effetti negativi della crisi si sono riflessi in maniera più intensa sull’attività dei servizi, in particolare quelli legati al turismo. Nel 2020, le presenze turistiche si sono pressoché dimezzate (-64% per la componente straniera, -26% per quella italiana). Lo scalo portuale di Trieste ha registrato una flessione del traffico (-12,7%), dovuta soprattutto al calo delle rinfuse liquide (destinate all’Europa centrale) e solide (attribuibile alla chiusura della Ferriera di Servola in aprile). Al netto di queste due componenti, il risultato per il porto di Trieste è stato meno sfavorevole rispetto agli scali italiani dell’alto Adriatico. La movimentazione di container ha registrato solo una lieve flessione (-1,7%), mentre quella di Ro-Ro è aumentata (+5,2%).

La liquidità delle imprese regionali (tenendo conto delle linee di credito non utilizzate) è cresciuta nel corso dell’anno, alimentata dall’ampio ricorso al credito bancario. La crescita dei prestiti bancari alle imprese (+17%, in ragione d’anno, a dicembre) è risultata in forte accelerazione (+0,2% a dicembre 2019); al netto di alcune ingenti operazioni imputabili alla cantieristica navale i prestiti sono cresciuti del 6,6%. L’espansione dei prestiti ha riguardato tutti i comparti. Alla fine del 2020, il 57% delle imprese della regione aveva fatto ricorso ad una delle due misure di sostegno previste dal Governo (moratoria sui debiti bancari per micro, piccole e medie imprese, introdotta dal DL 18/2020 decreto “cura Italia”, e garanzie pubbliche sul nuovo credito, DL 23/2020 decreto “liquidità”), in linea con il dato nazionale. Le condizioni di accesso al credito si sono mantenute favorevoli, pur restando differenziate in base alla classe di rischio.

Il mercato del lavoro e le famiglie – In connessione al blocco dei licenziamenti e all’ampio ricorso all’integrazione salariale e al lavoro agile, nel 2020 l’occupazione dipendente ha continuato a ristagnare, a fronte di un calo di quella autonoma. Le ore lavorate sono invece scese del 7,7%. Nel complesso dell’anno, il saldo tra le posizioni lavorative attivate e quelle cessate è stato inferiore di circa 6.300 unità rispetto all’anno precedente, pari a 2,2 posti di lavoro in meno ogni 100 dipendenti (in linea con la dinamica nazionale). Le ore autorizzate di integrazione salariale, che comprendono la Cassa integrazione guadagni (CIG) e i fondi di solidarietà, sono state 94,1 milioni, che corrispondono a quasi 55.000 occupati equivalenti, circa il 13 per cento degli occupati dipendenti.

Il reddito disponibile delle famiglie residenti si è ridotto (a prezzi costanti) dell’1,8% (-2,7% a livello nazionale) e i consumi hanno registrato nel 2020 una contrazione dell’11,6% in termini reali, col conseguente aumento del tasso di risparmio delle famiglie. A fronte di un azzeramento della crescita del credito al consumo, i mutui per l’acquisto di abitazioni hanno proseguito a salire (+2,9%): i mutui a tasso fisso hanno raggiunto il 46% del totale. L’indebitamento delle famiglie della regione si colloca in linea con i valori medi del resto del Paese. Hanno continuato ad aumentare i depositi bancari in conto corrente, in connessione ad una ricomposizione del portafoglio delle famiglie verso le attività più liquide e meno rischiose.

Il credito – I prestiti bancari all’economia regionale hanno continuato a crescere (del 9,2% a dicembre 2020, da +1,2% a fine 2019): nel complesso, la crescita è stata doppia rispetto al Nord Est, a sua volta lievemente superiore a quella media nazionale. Tale dinamica è stata guidata dai prestiti alle imprese. Al netto delle erogazioni al settore dei mezzi di trasporto (che include la cantieristica), la crescita sarebbe stata inferiore a quella nazionale. Dal lato dell’offerta, i criteri di erogazione si sono mantenuti distesi. La qualità del credito ha beneficiato dell’ampia disponibilità di moratorie e del potenziamento del sistema di garanzie pubbliche: per le imprese vi è stato un calo del tasso di deterioramento, mentre per le famiglie esso è rimasto sostanzialmente stabile. Anche i depositi bancari detenuti dalle famiglie consumatrici e dalle imprese residenti in regione hanno continuato a crescere (+14,6% a dicembre 2020), in forte accelerazione rispetto al 2019.

La finanza pubblica locale – Nel 2020 sia la spesa corrente sia quella in conto capitale degli enti territoriali della regione si è ridotta rispetto all’anno precedente. Quella per investimenti in opere pubbliche è scesa dell’11,3%. Le entrate tributarie, il cui gettito è diminuito in conseguenza della crisi, hanno beneficiato della riduzione del contributo regionale al risanamento della finanza pubblica accordato dal Governo. Ad inizio 2020, l’avanzo disponibile della Regione era più che doppio rispetto a quello dell’anno precedente; ad esso le autorità regionali hanno attinto per sostenere il sistema sanitario locale, la cui dotazione di personale è salita per far fronte all’emergenza.