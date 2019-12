Il petrolio in Fvg vale 240 milioni l'anno

Vale almeno 240 milioni di euro all'anno e 580 posti di lavoro il trasporto del petrolio in Friuli Venezia Giulia, nelle grandi condotte che dal porto di Trieste vanno fino al confine con l'Austria. E' quanto emerge da uno studio realizzato dal Mib Trieste School of Management e presentato oggi, nel capoluogo giuliano, alla presenza del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

L'analisi è stata commissionata dalla Siot, che gestisce il tratto italiano dell'Oleodotto Transalpino, l'infrastruttura che attraversa tutto il Friuli Venezia Giulia e garantisce il 90% del fabbisogno energetico dell'Austria, il 40% della Germania e il 50% della Repubblica Ceca.

Questi 145 chilometri di tubi, serbatoi e e grandi impianti, nel 2018, hanno generato un fatturato di 84 milioni di euro come bilancio della Siot, 122 milioni di acquisti da parte dei fornitori nel sistema economico regionale e almeno 40 milioni di euro come ricaduta indotta dalle spese effettuate da coloro che hanno percepito redditi direttamente o indirettamente collegati alla Siot, per un totale, appunto di non meno di 240 milioni di euro.

I posti di lavoro sono 120 diretti e 460 indiretti. Insomma, in Fvg la logistica e l'economia del petrolio esiste e crea valore.