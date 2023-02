Il Porto di Trieste a Fruit Logistica di Berlino

Nuova sinergia tra enti del territorio per un obiettivo comune: fare del porto di Trieste e del sistema logistico del Fvg una piattaforma innovativa e sostenibile per la filiera agroalimentare. Dopo un recente convegno a Udine, si torna a promuovere il comparto alla Fruit Logistica di Berlino, fiera leader a livello mondiale per l’ortofrutta, dove il porto di Trieste partecipa annualmente con uno stand organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Venezia Giulia e i maggiori operatori del settore (gruppo Samer, DFDS, Trimar, Interporto di Trieste e Sdag di Gorizia).

Per questa edizione l’Autorità di Sistema Portuale ha organizzato un evento di approfondimento sul progetto Fresh Hub, che prevede la creazione di un polo logistico per lo sviluppo di una filiera agro-alimentare sostenibile a Prosecco, sull’altipiano triestino, con un investimento complessivo di 65 milioni di euro.

La scelta della zona è dettata dalla sua vicinanza all’asse viario autostradale che connette il Nord Italia e l’Est Europa e alla ferrovia, al fine di soddisfare le necessità dei mercati storici del porto di Trieste. L’idea progettuale prevede la realizzazione, su un’area totale di 155.000 metri quadrati, di un vero e proprio polo del fresco che di fatto sarà diviso in due parti: una parte di logistica dedicata all’alimentazione dei traffici a temperatura controllata del porto di Trieste e una parte per gestire la logistica distributiva locale e regionale di area va sta con servizi dedicati.

Il magazzino refrigerato si estenderà su una superficie di 18.000 metri quadrati e potrà garantire 20.000 posti pallet a temperatura controllata e sarà differenziabile a seconda delle esigenze degli operatori.

La struttura sarà connessa con il porto di Trieste al fine di incentivare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tanto in import, attraverso il potenziamento dei collegamenti diretti con l’Africa mediterranea e il Medio Oriente, quanto in export, attraverso l’apertura di concrete opportunità di internazionalizzazione per le imprese del territorio e quindi di nuova occupazione stabile.

L’approvvigionamento energetico sarà garantito da un parco fotovoltaico di un ettaro di ultima generazione installato sulla copertura degli edifici, ottenuto ottimizzando le superfici occupate dalle infrastrutture senza consumo di spazio bioproduttivo.

“La filiera dell’agroalimentare ha un grande potenziale ed è sempre più strategica: potrà offrire nuovo impulso economico e occupazionale alla nostra regione” ha dichiarato il presidente dei porti di Trieste e Monfalcone Zeno D’Agostino.

Gli scambi internazionali del settore, infatti, hanno sopportato meglio di altri lo shock dovuto alla pandemia. E dopo il record del 2021 per il nostro Paese, con oltre 50 miliardi di Euro di esportazioni, la performance della filiera continua a essere positiva, ma molti fattori come la guerra in Ucraina e la crisi climatica stanno cambiando l’industria agroalimentare. “È necessaria quindi - continua D’Agostino - una riflessione su nuove modalità di produzione, distribuzione e consumo. Non ci può essere sviluppo del settore senza adeguato sostegno sui finanziamenti e nelle infrastrutture collegate”.

All’evento è intervenuto anche l’Assessore al bilancio del Comune di Trieste Everest Bertoli, che ha rappresentato le istanze delle categorie economiche interessate allo sviluppo dei mercati distributivi.

L’importanza del progetto Fresh hub e del ruolo del porto e del sistema delle infrastrutture logistiche regionali è stata sottolineata dalla partecipazione del sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio Giacomo La Pietra, che ha visitato lo stand, e dall’intervento dell’Ambasciatore italiano a Berlino Armando Varricchio, che ha evidenziato la posizione strategica dello scalo nella nuova geopolitica mondiale e nella rinnovata centralità del mar Mediterraneo.