Il porto di Trieste nella top ten europea

Il porto di Trieste è nella top ten della classifica degli scali d’Europa. Il dato fa riferimento all'aggiornamento del traffico di merci transitate nei porti europei nel 2018, pubblicato ieri dall’Eurostat, l'ufficio statistico dell’UE. Trieste si colloca al nono posto nella classifica 2018 per tonnellaggio totale. Dei primi 10 porti, cinque si trovano nel Northern Range e cinque nel Mediterraneo: sul podio Rotterdam, Anversa e Amburgo, sono seguiti da Amsterdam, Algeciras, Marsiglia, Le Havre, Valencia, Trieste e Barcellona.

Va rilevato che secondo i numeri forniti dall’Eurostat, nel 2018 Trieste ha movimentato 57,1 milioni di tonnellate, mentre secondo i dati statistici dell’Authority giuliana che seguono il modello ESPO, le tonnellate totali sono state 62,7 milioni.

“Nonostante si riscontrino storicamente delle differenze sui dati statistici rilasciati dai porti e dalle Associazioni di categoria del nostro settore, rispetto ai dati pubblicati dall’Eurostat, dovute a criteri differenti di rilevazione, per noi è un risultato importante e un riconoscimento del lavoro di squadra fatto dal 2015 ad oggi dal porto di Trieste e dal sistema logistico regionale”, ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema, Zeno D’Agostino.

“Ma oggi - conclude D’Agostino - questo risultato non è un segnale solo per Trieste, ma per l’Italia intera. È l’Italia a essere nella top ten. Questo è il dato che conta in un momento di rallentamento dell'attività economica dovuto agli effetti del coronavirus con impatto importante sul commercio e sul trasporto marittimo”.