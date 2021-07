Il punto sulle politiche attive del lavoro in regione

Sindacato, politica e imprese fanno il punto sulle politiche attive del lavoro in Friuli Venezia Giulia: l’occasione è una tavola rotonda promossa dalle categorie della Cisl, Felsa e Fist, in programma per mercoledì 14 luglio, alle 14, a Monfalcone e in diretta streaming sulla pagina Facebook Cisl Fvg.

All’incontro, intitolato “Politiche attive: un gioco di squadra tra pubblico e privato?”, interverranno l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, Mattia Pirulli (Segretario Generale FeLSA CISL Nazionale), Alberto Monticco (Segretario Generale CISL FVG), Mario Barbieri (Responsabile nazionale PAL di Umana SpA) e Gabriele De Simone (Direttore Generale IAL FVG). Introdurrà i lavori il Segretario Generale FIST FVG Adriano Giacomazzi e modererà il dibattito il Segretario Generale della FeLSA CISL FVG Tommaso Billiani.

“Riteniamo – commentano gli organizzatori - che sia opportuno ed urgente che i corpi intermedi, ed il sindacato per primo, stimolino una discussione fattiva e propositiva sul tema delle politiche attive. Senza un sistema di risposta sufficientemente forte, il rischio del combinato tra sblocco dei licenziamenti e riduzione degli ammortizzatori sociali istituiti in occasione della pandemia sarà quello di una catastrofe occupazionale. Rileviamo nel mercato fragilità pregresse dal punto di vista delle competenze e della formazione che presto verranno al pettine, mentre la pandemia ha fatto emergere nuovi fabbisogni che oggi vengono coperti troppo poco. Ci chiediamo quale possa essere il nostro ruolo e quello delle imprese nel costruire e supportare un sistema di politiche attive integrato ed in sinergia con quello pubblico”.

Quanto al ruolo della politica, si partirà dal PNRR che prevede di destinare oltre 6 miliardi alla missione delle politiche attive: “Chiederemo all’assessora di illustrare le proposte della regione per la destinazione di questi fondi e di ascoltare le proposte e le esperienze del privato e della bilateralità, con particolare riguardo al settore della somministrazione di lavoro”.