Il rallentamento del Pil Fvg non frena la domanda di lavoro

A partire dal secondo trimestre 2022 l’andamento dell’economia ha subito un rallentamento della crescita, dopo aver raggiunto un livello notevole con il tasso acquisito per il 2021 anche oltre le aspettative (PIL regionale +7%).

Complice la tendenza all’aumento dei prezzi a partire dalla fine del 2021 e poi le tensioni e le incertezze derivanti dal quadro internazionale, le più recenti previsioni per il 2022 da parte di Prometeia-Ufficio statistico regionale si attestano ad una crescita prevista quasi del 2%, oltre un punto percentuale in meno rispetto alle previsioni di fine anno.

Nonostante questo rallentamento, la dinamica di domanda e offerta di lavoro continua ad essere molto elevata: nei primi sei mesi dell’anno le assunzioni nel complesso sono oltre 135mila, +23.2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, superando anche il livello del 2019 (+12.1%), le trasformazioni al tempo indeterminato sono 10.600 (+95.8), le cessazioni dei rapporti di lavoro sono quasi 117mila (+29.6% sul 2021), con un saldo occupazionale pari a oltre +29mila unità.

Si confermano, inoltre, tutte le tendenze emerse già a fine del 2021, testimoniando un effetto, per ora debole o nullo, del rallentamento della congiuntura economica sul mercato del lavoro. Due in particolare vanno segnalate. La robusta crescita delle trasformazioni al tempo indeterminato – sono oltre 10mila, in crescita del 95.8% sul 2021 e del 4.2% sul 2019 – e la tendenza all’aumento delle assunzioni dirette a tempo indeterminato, queste ultime toccano la quota di 14.145 unità nei primi sei mesi dell’anno, con una crescita sul 2021 pari al 53.2 e sul 2019 del 18.7%.

“Con questa tendenza all’aumento dell’occupazione dipendente, tanto a tempo determinato quanto a tempo indeterminato, possiamo tracciare un bilancio positivo dei primi sei mesi di quest’anno, nonostante la congiuntura economica sia critica per via degli aumenti del costo dell’energia, dei prezzi al consumo e dei semilavorati. La crescita acquisita nel 2021 si è trasferita nei suoi effetti positivi sulla prima parte del 2022, grazie agli ordinativi da evadere e ai servizi di supporto alle famiglie e alle imprese. Ciò non toglie la necessità di sostenere il ciclo economico, soprattutto sul lato del potere d’acquisto delle famiglie e delle aspettative positive di investimento e sviluppo da parte delle imprese”, commenta Carlos Corvino, Responsabile dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Considerando i singoli rapporti di lavoro, le assunzioni a tempo determinato sono oltre 67mila, +24.7% rispetto al 2021. Le posizioni di lavoro in questo ambito (assunzioni al netto delle cessazioni) sono +15.700 nei primi sei mesi di quest’anno. Crescono con decisione anche le posizioni di lavoro stabile: le assunzioni dirette a tempo indeterminato sono 14.145 (+53.2%) e le trasformazioni da contratto a tempo determinato al lavoro stabile sono 10.600 (+95.8%). Nel complesso, quindi, le posizioni a tempo indeterminato sono 24.756 (+69%), sottraendo le cessazioni (circa 20mila, di cui per dimissioni volontarie oltre 13.500), il saldo è pari a +4.600 unità.

Da notare, l’incremento nell’utilizzo del lavoro parasubordinato (collaborazioni occasionali, lavoro nello spettacolo e nella cultura) e del lavoro intermittente (soprattutto nel corso della stagione turistica), rispettivamente nel primo semestre le assunzioni sono state quasi 9.900 (+31.6%) e quasi 9mila (+24.4%). In crescita anche la domanda di lavoro somministrato, con 22mila assunzioni nei primi sei mesi (+15.5%).

A proposito di dimissioni volontarie, i dati dei primi sei mesi di quest’anno confermano la tendenza alla crescita tendenziale tanto per le dimissioni tout court (30mila, +33.7% rispetto al 2021), quanto per quelle dal tempo indeterminato: le cessazioni dei rapporti di lavoro per scelta del lavoratore sono 13.515, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sono in crescita del 31.7% (+44.5 rispetto al 2019) e costituiscono il secondo motivo di cessazione, dopo la scadenza “naturale” dei rapporti a termine (oltre 71mila nel semestre).

La maggioranza delle assunzioni a tempo indeterminato sono per il terziario, con oltre 6.800 unità (+47.7%), in particolare per il commercio all’ingrosso e al dettaglio (1.176 assunzioni, +58.1%), i servizi di logistica, trasporto e magazzinaggio (745, +21.9%) e i servizi ICT (367, +22.3%). A seguire le 4.362 assunzioni stabili nel comparto manifatturiero (+57.7%), da segnalare che in crescita sono i settori di specializzazione del territorio regionale: la fabbricazione di prodotti in metallo con 1.215 (+64.2%), la fabbricazione di macchinari 667 (+99.1%), la fabbricazione di mobili 145 (+35.5%), la manutenzione, installazione e riparazione di macchinari (223, +54.9%) e le industrie alimentari (214, +33.8%). Nell’ambito delle costruzioni i contratti a tempo indeterminato sono 1.446 (+39.8%).

Con 115 assunzioni a tempo indeterminato ritroviamo il comparto dell’istruzione, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso di 62 unità (+117%). Le note mensili dell’Osservatorio avevano registrato, nei mesi scorsi, un volume di assunzioni molto elevato per l’istruzione e per il personale docente, la stragrande maggioranza riguarda contratti a tempo determinato o coperture temporanee di organico. Com’è noto, tanto nell’istruzione quanto nella Pubblica Amministrazione, questo aumento dell’indeterminato è dovuta ai i concorsi pubblici, e c’è da aspettarsi che questa tendenza all’aumento delle piante organiche nelle P.A. aumenti ancora nei prossimi mesi.

Ritroviamo inoltre 1.169 assunzioni stabili nel comparto alberghi e ristoranti, con una variazione notevole rispetto all’anno scorso (+88.2%). Si tratta per lo più di esercenti e addetti alle attività di ristorazione (893, +87%) e personale generico nei servizi di pulizia (94, +147%).

“Il dato sorprende positivamente a una prima lettura: questo incremento del lavoro stabile, in generale e in particolare nel comparto turistico, solitamente caratterizzato da una domanda di lavoro a termine, stagionale o addirittura intermittente, probabilmente segnala la necessità da parte dei datori di lavoro di migliorare le condizioni di assunzione al fine di diminuire il mismatch a lungo denunciato dai datori di lavoro nei mesi scorsi”, conclude Corvino.