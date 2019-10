Il risparmio fa politica

Da alcuni mesi Banca Etica ha un nuovo presidente: Anna Fasano ha 45 anni ed è friulana. Questa popolare, molto presente nel Nordest e con quartier generale a Padova, da vent’anni porta avanti un modo diverso di fare credito e investimento finanziario. I numeri attuali parlano di una raccolta diretta di 1,5 miliardi di euro e impieghi poco sotto il miliardo. Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di 3,2 milioni. Fasano, laureata in Economia Bancaria, abita a Remanzacco e di professione è amministratrice di realtà del terzo settore tra cui la Onlus friulana ‘Vicini di Casa’. Nel Cda di Banca Etica è entrata nel 2010 e negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente.



Voi vi chiamate banca ‘etica’, perché le altre non forse lo sono?

“Il nome lo hanno scelto i soci fondatori alla fine degli Anni ‘90 quando una rete di persone e organizzazioni della società civile decise di dare vita a una banca con una mission del tutto originale: mettere gli strumenti della finanza al servizio delle organizzazioni del terzo settore che si impegnano per la tutela dei diritti umani e dell’ambiente. All’epoca, infatti, le realtà non-profit trovavano chiuse le porte della banca.



Vent’anni dopo Banca Etica è cresciuta moltissimo e si è radicata in tutto il territorio nazionale e non solo, tant’è che siamo presenti anche in Spagna. Ma soprattutto abbiamo ampiamente dimostrato che le realtà non-profit sono pienamente meritevoli di credito e negli ultimi anni anche le altre banche si sono aperte a questo comparto dell’economia creando strutture ad hoc.

Il panorama, però, è cambiato anche per noi: da almeno 15 anni non facciamo più credito solamente a enti non profit, ma anche alle imprese sociali, purché lavorino nel pieno rispetto dei nostri valori di legalità e trasparenza e nei settori che abbiamo scelto di promuovere, vale a dire tutela dell’ambiente, energie rinnovabili, agricoltura biologica, turismo responsabile, inclusione e innovazione sociale, cultura sport e qualità della vita, promozione della legalità.



Dalla crisi finanziaria del 2008 in poi le pressioni dell’opinione pubblica, prima con i movimenti contrari alla grande finanza speculativa come Occupy Wall Street, poi con la nuova coscienza ambientale dei Fridays for Future, hanno gradualmente spinto anche le altre banche a porsi problemi come quelli della sostenibilità sociale e ambientale del loro operato. Anche le istituzioni spingono ormai per una finanza più attenta agli impatti sulle persone, il pianeta e le comunità: il Papa ha emanato encicliche potentissime in questo senso, come la ‘Laudato Si’; l’Unione Europea sta lavorando a un piano per la finanza sostenibile; anche le Nazioni Uniti hanno emanato principi per la finanza responsabile.

In 20 anni il mondo è cambiato e uno degli obiettivi dei fondatori di Banca Etica è in parte centrato: iniziare a contagiare il sistema finanziario.

Comunque, siamo convinti di essere ancora gli unici che fanno 100% finanza etica… e il nostro nome ben rappresenta questa nostra unicità”.



Qual è la vostra presenza in regione?

“In Friuli-Venezia Giulia siamo presenti con 1.300 soci che promuovono i principi della finanza etica con i tanti partner con cui collaboriamo: da Arci a Cisl, da Legacoop alle tante realtà del privato sociale. Operativamente siamo presenti con una filiale a Trieste e gli uffici dei consulenti finanziari, che noi chiamiamo ‘banchieri ambulanti’ a Pordenone e a Udine”.



Chi sceglie di affidare a voi i propri risparmi?

“I nostri clienti sono decine di migliaia di persone consapevoli che la finanza ha un potere enorme nella realtà di oggi e che chi vuole un mondo migliore oltre a fare scelte di vita individuali, per esempio riducendo l’uso della macchina o della plastica, facendo donazioni e volontariato, e a votare con responsabilità quando ci sono le elezioni, ha un altro grande strumento a disposizione: affidare i propri risparmi a chi garantisce che non li userà per finanziare armi, guerre, sfruttamento, inquinamento, ma chi promuove progetti che si prendono cura del nostro pianeta e delle nostre comunità.

Il numero di persone e di organizzazioni che scelgono la finanza etica è in costante crescita, soprattutto tra i giovani-adulti che sono molto attenti a questi temi”.



Quale strategia intende adottare da presidente?

“Il consiglio di amministrazione che ho l’onore di presiedere è composto da 13 persone, credo nella forza di un organo collegiale e quindi la strategia che adotteremo sarà una scelta condivisa. Banca Etica, una popolare con 43mila soci che fonda la sua forza sulle gambe dei soci, non può che guardare a un aumento di coloro che scelgono la finanza etica e a un rafforzamento delle partnership con le tante organizzazioni e imprese che l’hanno scelta.

Per noi Banca Etica dovrà esistere e svilupparsi finché la sua significatività non sarà esaurita.

Trasparenza e valutazione dell’impatto sociale e ambientale sono le leve che abbiamo per promuovere un sistema finanziario differente e supportare un’economia a servizio del bene comune.

La nostra incisività dipenderà anche dalla continua capacità di costruire alleanze internazionali con altre banche che hanno scelto la finanza etica.

Non nego che una particolare attenzione, al fine di promuovere l’inclusione finanziaria in Italia e non solo, è rivolta all’economia gestita da giovani e donne, perché le pari opportunità non vanno difese ma promosse”.



Avete finanziato la Ong armatrice della nave Mediterranea. State così facendo politica?

“Se proporre ai nostri soci e clienti di spostare i loro risparmi da progetti che finanziano le armi a progetti che operano per l’accoglienza e il diritto alla vita, allora sì facciamo politica.

Mai come oggi decidere cosa fare con i propri soldi assume la valenza di un voto politico, come anche decidere cosa acquistare. Se vogliamo che economia e finanza tornino a essere a servizio dei cittadini e delle cittadine, dobbiamo esercitare a pieno titolo il nostro potere”.



Da poco state associando anche le amministrazioni pubbliche come i Comuni, perché?

“Soggetti che nel pubblico o nel privato mettono al centro delle proprie politiche la persona e non l’individuo, che contrastano il ‘non è affare mio’ con il ‘mi interessa’ e che con trasparenza promuovano percorsi di partecipazione e assunzione di responsabilità, come possono non mettersi in relazione?

E così aderiscono anche i Comuni, come quello di Udine che ha saputo confermare la rilevanza di partecipazioni a supporto delle proprie comunità e di realtà del privato sociale”.



Di professione lei è direttrice amministrativa nel terzo settore, in una realtà impegnata nel sostegno all’abitazione. Il problema casa è aumentato o diminuito e come è cambiato in questi anni?

“A mio avviso oggi il problema è più complesso e richiede da parte del pubblico e del privato, compreso quello sociale, diversi tipi di risposte. Nell’ultimo ventennio il numero delle case è aumentato ma è cresciuto anche il numero di sfratti e di persone prive di un alloggio adeguato.

Vanno aggiunti poi un mercato delle locazioni viziato, il reddito pro capite ridotto in particolare per i nuclei monogenitoriali, una qualità delle abitazioni inadeguata e la presenza di risorse abitative in luoghi con scarsità di servizi.

Ci vuole una strategia che abbracci tutta la filiera abitativa e possa dare risposte differenti alle differenti esigenze: da chi è privo di risorse a chi non ha risorse sufficienti per stare sul mercato.

Altro fronte a cui guardare è quello delle soluzioni abitative per target fragili, dagli anziani alle persone che necessitano di supporto e accompagnamento. Per fortuna, sono tante le esperienze che si stanno provando e quindi vanno incentivate e sostenute”.



Il programma regionale di investimenti di housing sociale sta dando i suoi frutti?

“Per comprendere pienamente l’housing sociale dobbiamo essere disponibili a un cambio culturale rispetto al tema dell’abitare, a valorizzare la possibilità di un alloggio a canone calmierato, con qualità dell’immobile eccellente e che promuovano il risparmio energetico e, allo stesso tempo, attività a supporto della creazione di comunità di residenti.

La possibilità di utilizzare il percorso del ‘rent to buy’ per coloro che non sono in grado di stipulare a oggi un mutuo, di stipulare contratti di utenza a prezzi agevolati, di usufruire di condizioni di mutuo e prestiti personali a tasso convenzionato, costituiscono tutti strumenti che connotano i progetti di housing sociale; accanto a questo la presenza di spazi sociali a favore dei residenti e della comunità, costituiscono un vero plus.

In Friuli-Venezia Giulia, a differenza di altre regioni di Italia, i progetti di housing sociale promossi appartengono a contesti sia urbani come Udine, Trieste e Pordenone, sia di comuni più piccoli come Remanzacco e Maniago per esempio. A oggi i progetti che meglio hanno risposto sono proprio quelli dei contesti più contenuti, che si integrano facilmente nei territori, mentre quelli più grandi necessitando di tempi di promozione più lunghi.

Pur non essendoci ancora occupazione completa, continuano ad arrivare richieste di ammissibilità, tutti elementi utili da fornire all’amministrazione locale e regionale, oltre che al privato, per i prossimi progetti”.