Il ruolo delle emozioni nei contesti di lavoro

"L’obiettivo era di comprendere come la relazione e le emozioni possano influire sulle funzioni esecutive, sulle risposte emotive e sulla motivazione delle persone. Un passo importante che apre le porte anche su cosa si può fare per potenziare oppure per cambiare quel dato atteggiamento, attivato in automatico". Alessandro Vergendo, direttore del comitato scientifico di AFRU, spiega così l’esperimento al centro di Facilita 2021, iniziativa organizzata dall’Associazione facilitatori in risorse umane, con partner Turismo Fvg, Università Cattolica di Milano e Confcommercio Fvg Professioni e Giovani Imprenditori.

"Grazie a dei particolari caschetti è stato possibile vedere in diretta le modificazioni delle aree del cervello allo scopo appunto di verificare il ruolo delle emozioni nelle relazioni e nei contesti professionali e come queste incidano sulle performance e sulle funzioni esecutive dei manager e professionisti in particolare modo su decision making, problem solving e flessibilità cognitiva".

All’appuntamento in auditorium in Regione a Udine, moderato da Denis Ceschia e aperto dalla presidente AFRU Rosarita Gagliardi e dal vicepresidente di Confcommercio Udine Fabio Passon, hanno partecipato anche l’ex atleta olimpica Josefa Idem, psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Carlo Altomonte, docente di Economia europea della Bocconi e consigliere economico del ministero della Funzione pubblica, e Michela Balconi, associato di Psicofisiologia e neuroscienze cognitive della Cattolica.