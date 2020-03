Il Salone della CSR riparte in streaming

L’emergenza che stiamo vivendo impone a tutti un’assunzione di responsabilità individuale, innanzi tutto quella di rimanere nelle nostre case. A maggior ragione in questo momento è importante che le idee, le esperienze, le riflessioni sulla sostenibilità continuino a circolare. Per questo Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale riprende in streaming il suo Giro d’Italia della CSR. Si riparte da Udine con un incontro virtuale martedì 31 marzo dalle 12 alle 13.30. Una nuova modalità per continuare il confronto sui temi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa.

L'appuntamento, grazie alla collaborazione di CISCO, si svolgerà in diretta streaming tramite la piattaforma Webex. Questo il link al quale registrarsi per partecipare.

Il dibattito sarà incentrato sulle collaborazioni multistakeholder. Interverranno alcune organizzazioni del territorio friulano: ABS, Gruppo Bioman, Miko, Re-Born, Coop Future, Creaa, La Sisile. Qui il programma completo dell'evento

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.