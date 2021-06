Il sistema fieristico Fvg pronto alla ripartenza

Come le fiere hanno affrontato l’emergenza Covid e quale sarà il panorama post pandemia del settore? Vuole rispondere a queste domande l’incontro “Fiere alla ripartenza. Il sistema fieristico Fvg al servizio di imprese e territorio” in programma giovedì 24 giugno alle ore 16.30 nella sede della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Sala Valduga, in piazza Venerio a Udine.

Il pubblico potrà partecipare in presenza, con prenotazione entro lunedì 21 giugno, o seguire il dibattito su piattaforma on-line con link dedicato. In entrambi i casi è necessario inviare una e-mail a: rosso@udinegoriziafiere.it; snaibo@fierapordenone.it; presidenza@vg.camcom.it

L’iniziativa, organizzata da Pordenone Fiere, Udine e Gorizia Fiere e Aries Venezia Giulia, si aprirà con l’intervento di Maurizio Danese, Presidente di AEFI (l’Associazione delle Fiere Italiane) e Presidente di Verona Fiere che presenterà una panoramica sul sistema fieristico italiano post pandemia. Le manifestazioni online e lo sviluppo di servizi digitali nel mondo fieristico: questa esperienza sarà al centro dell’intervento di Paolo Manfredi, Responsabile strategie digitali Confartigianato Imprese, intitolato: “Le fiere tra passato e futuro tra fisico e digitale”.

Seguirà il dibattito tra i vertici del sistema fieristico regionale: Lucio Gomiero, AU di Udine e Gorizia Fiere, Antonio Paoletti, Presidente Camera di Commercio Venezia Giulia/ARIES Venezia Giulia, Renato Pujatti, Presidente Pordenone Fiere, Giovanni Da Pozzo, Presidente Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Le conclusioni sono affidate a Sergio Emidio Bini, Assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia.