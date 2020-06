Il Tar accoglie il ricorso di Zeno D'Agostino

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Zeno D’Agostino, dichiarando l’annullamento della sentenza dell’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione che l'aveva destituito dall’incarico di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per inconferibilità, in quanto già alla guida del Terminal Passeggeri (Qui la sentenza).

D'Agostino, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Guido Alpa, Francesco Munari, Federico Tedeschini e Luca Di Donna, aveva chiesto la sospensiva, richiesta che il Tribunale amministrativo ha accolto, ritenendo la posizione dell’ex presidente – sostenuto anche dall’Authority - fondata.

Per D’Agostino si erano mobilitati tutti i lavoratori del Porto, ma anche i cittadini e le istituzioni, di ogni colore politico. Pure il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli aveva rinnovato la sua fiducia.

Il caso era scoppiato il 4 giugno, quando era stata resa nota la sentenza dell'Anac, pronunciata il 16 marzo. Il Mit, in attesa del pronunciamento del Tar, aveva garantito la piena funzionalità dell’Autorità nominando commissario Mario Sommariva. Nel frattempo, la commissione Bilancio aveva dichiarato ammissibile l'emendamento al dl Rilancio per sanare la posizione di D'Agostino, creando le condizioni per un suo ritorno alla guida del porto.

“Il Tar ha fornito un chiarimento atteso e opportuno, con una decisione che reintegra Zeno D'Agostino nel suo incarico e chiude una falla sconcertante che era stata aperta nella governance del porto di Trieste e nell'apparato normativo. Con maggiore tranquillità e con più forti motivazioni, ora spetta agli organi legislativi creare le condizioni affinché simili situazioni non si verifichino ancora, né a Trieste né altrove. Il Pd segue con determinazione la strada dell'emendamento ammesso in commissione Bilancio”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd).

"Una notizia importante e attesa, una sentenza che restituisce - e finalmente lo possiamo dire - al Presidente Zeno D’Agostino il suo ruolo fondamentale nel rilancio dello scalo e nella logistica del Friuli Venezia Giulia". Così Dario Parisini, confermato questa mattina alla guida di Confcooperative Trieste, alla notizia della sentenza del Tar del Lazio. "Siamo soddisfatti - ha aggiunto Parisini - anche alla luce del percorso intrapreso con D’Agostino e il segretario generale Mario Sommariva nel creare opportunità di lavoro nel Porto, uno dei volani principali dello sviluppo economico sia di Trieste, ma anche del Friuli Venezia Giulia".