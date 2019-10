Illiria nel Programma Intesa Basket Bond

È il friulano Gruppo Illiria, specializzato nel vending, una delle prime tre società che aderiscono al Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite, un’operazione di emissione di obbligazioni da parte di Pmi che prevede una successiva cartolarizzazione tramite “Note” destinate a investitori istituzionali. Il Programma è strutturato in più tranche, prevede la sottoscrizione di obbligazioni per un ammontare complessivo fino a un miliardo di euro ed è finalizzato a coinvolgere circa 200 Pmi complessivamente in tutta Italia.

Il Gruppo Illiria di Udine, nato nel 2001 dalla fusione di diverse realtà esistenti dagli Anni ’70, con ricavi consolidati nel 2018 di circa 53 milioni di euro si posiziona tra i più importanti operatori nel settore della distribuzione automatica focalizzato in prevalenza in Friuli-Venezia Giulia. Ilo bond emesso ha un valore di 10 milioni di euro. Oltre a Illiria in pole position sono la Sigma di Napoli e il Gruppo Cittadini dell’Ordine di Bolzano.