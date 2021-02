Illy, chiusa l'operazione con Rhône Capital

Ai sensi dell’accordo firmato il 21 novembre, oggi illycaffè ha annunciato il closing dell’operazione di vendita da parte del Gruppo, premium brand globale di caffè con sede a Trieste, di una quota del 20% a Rhône Capital, società di private equity globale con un focus su investimenti in imprese con presenza paneuropea, nordamericana o transatlantica.

Rhône è stato scelto come partner strategico per accompagnare illycaffè nella prossima fase di crescita internazionale, in particolare negli Stati Uniti. La partnership con Rhône rappresenta un’altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della Società e nell’esecuzione dei suoi piani futuri che potrebbero prevedere anche la quotazione in Borsa.

"Far diventare quello statunitense il mercato domestico, primo contributore al mondo per fatturato, senza, però, voltare le spalle all'Italia dove affondano le nostre radici, che continueremo a nutrire e rafforzare". E' la linea tracciata dal presidente Andrea Illy che annuncia un piano d'investimento di "un centinaio milioni di dollari per stimolare la crescita, che in termini contabili dovrà portare come minimo a triplicare il fatturato attuale entro dieci anni".

"Con il Presidente Biden, che non era nemmeno una speranza all'epoca dell'intesa con Rhône, e il premier Draghi, che non era nemmeno un sogno, ci sono segnali di maggiore fiducia".

Nonostante il Covid, "il bilancio 2020 della illycaffè chiuderà in utile - anticipa il presidente del Gruppo - e l'azienda ha dato prova di capacità di resistenza notevoli. Il canale casa ha bilanciato la diminuzione del fatturato, invertendo lo storico rapporto di consumo esistito fino al 2019".