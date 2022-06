illycaffè, aumentano ricavi e utile

L'Assemblea dei soci della illycaffè ha approvato il bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2021, redatto per la prima volta secondo i principi contabili Ifrs, che chiude con ricavi per 499,5 milioni (+16,7%), Ebitda a 61,7 milioni, utile netto a 11,9 milioni e una posizione finanziaria netta negativa pari a 123,5 milioni di euro.

L'Assemblea ha anche nominato il nuovo CdA per gli esercizi 2022-2024 a maggioranza di consiglieri indipendenti. Andrea Illy è stato confermato Presidente, Enrico Cucchiani vice, Cristina Scocchia amministratore delegato.

Confermati altri sei consiglieri uscenti: Robert Agostinelli, Carolyn Dittmeier, Anna Illy, Marianne Kirkegaard, Marina Migliorato e Cristina Scocchia. Sono tre i nuovi ingressi: Paola Cillo, Raffaele Jerusalmi e Giovanni Zoppas. Confermata anche la presidenza onoraria per Anna Rossi Illy.

Resta in carica il Collegio Sindacale nominato l'anno scorso e presieduto da Joram Bassan, affiancato dai Sindaci Alessandra Stabillini e Pasquale Debidda. Raffaele Jerusalmi è stato nominato Lead Independent Director; Daniele Piva presiede l'organismo di vigilanza.

Per Andrea Illy, il nuovo CdA "avrà la sfida di accrescere lo sviluppo della Società in Nord America e accelerare la transizione ecologica, nonché preparare la quotazione della società in Borsa".