Illycaffè partner del Salone del Mobile

Illycaffè, azienda di riferimento nel caffè di alta qualità sostenibile, rinnova il suo legame con il Salone del Mobile.Milano come Global Coffee Partner dell’edizione 2020. Sarà presente durante il Salone di Milano, ma anche a Mosca e a Shanghai e negli eventi collaterali, con spazi dedicati alla degustazione e alla scoperta del suo unico blend. Tra questi la Red Lounge, luogo di ritrovo per oltre 2.500 designer, architetti, creativi e il Caffè illy della Stampa, che offre un’occasione di relax dalla frenesia della Fiera a oltre 5000 giornalisti provenienti da tutto il mondo.

C’è una sintonia naturale tra la principale manifestazione internazionale del design e un’azienda come Illy, che ha affermato, nei tanti progressi della sua storia, l’importanza del “pensiero progettuale”. Un’attitudine che non si limita ai soli primati tecnologici nell'esperienza del caffè, ma che spazia dalla collaborazione con i grandi designer italiani per le macchine da caffè, a quella con artisti di fama mondiale per le celebri tazzine della illy Art Collection.

“La partnership tra illycaffè e Salone del Mobile.Milano ci è affine come pochi altri eventi globali che celebrano la creatività, l’innovazione continua e la qualità sostenibile, valori che fanno parte del nostro Dna e che ci ispirano – da 87 anni – nel perseguire la missione di offrire il miglior caffè al mondo e nel dare consistenza e bellezza ad un’intera esperienza sensoriale”, dichiara Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè. “Per questo siamo orgogliosi di essere riconfermati anche quest’anno come caffè del design, protagonisti in quel laboratorio di sperimentazione e contaminazione che è oggi il Salone del Mobile".