Illycaffè partner di Its 2020

Illycaffè si riconferma partner della manifestazione International Talent Support per il 2020. Quello di illycaffè con il mondo della creatività è un sodalizio costante, ancor più sentito quando coinvolge e premia nuove energie nella sua città. Nato nel 2002, Its è cresciuto fino a diventare uno dei contest tra i più autorevoli a livello mondiale per talenti emergenti del fashion, del design d’accessori e di gioielli. Una piattaforma per nuove generazioni di creativi, che hanno la possibilità di presentare i loro progetti ed essere valutati da una giuria d’eccezione composta da personalità di spicco e professionisti del fashion system.

Un momento vitale di contatto e confronto, che trasforma ogni anno Trieste in un osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze. Dopo il successo dell’edizione 2019 che ha visto trionfare Jiaen Cai, studente cinese di 26 anni, anche quest’anno illy partecipa patrocinando “Its Fashion@Work Award”. Il premio mette in competizione 10 finalisti, accuratamente selezionati dal Direttore Artistico di illycaffè Carlo Bach, nel ripensare creativamente e, assoluta novità di quest’anno, in chiave sostenibile, il grembiule da barista. Una rassegna eclettica di visioni personali, in grado di trasformare un oggetto dall’uso quotidiano in un oggetto di design.

“Per un’azienda come illycaffè che persegue la qualità sostenibile, cercare la bellezza è una componente rilevante della cultura e dell’etica d’impresa che si estende in molti territori e contribuisce alla diffusione dell’arte e della creatività” racconta Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè. “È naturale, quindi, che illy rinnovi, anche per il 2020, la

partnership con ITS, continuando a promuovere e a sostenere in maniera concreta, i giovani talenti del futuro".

"La Regione ha creduto e crede in Its, evento di rilievo internazionale che coniuga talento, capacità e professionalità, tanto da affidargli il compito di istituire a Trieste uno dei poli culturali e formativi del Friuli Venezia Giulia per il settore della moda. Abbiamo scelto di sostenere il percorso dell'International talent support e di investire nell'apertura della Its Arcademy perché crediamo che l'attività e la crescita di un territorio si possano sviluppare anche attraverso la cultura e la creatività". Lo ha dichiarato l'assessore regionale a Lavoro e formazione, Alessia Rosolen, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del contest creativo Its 2020, che si è svolta nel palazzo della Regione di piazza Unità d'Italia a Trieste.

"Its sarà il polo per Trieste - ha aggiunto l'assessore - ma stiamo investendo in analoghi cluster formativi con differenti vocazioni, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono percorsi sui quali stiamo investendo con decisione, che coniugano formazione, eccellenze e peculiarità del territorio, capacità d'impresa e innovazione".