Illycaffè premiata tra le aziende più etiche

Importante riconoscimento per illycaffè che, per l'ottavo anno consecutivo, è stata inserita nella World's Most Ethical Companies, la lista compilata da Ethisphere Institute, leader globale nella definizione e sviluppo degli standard nell'ambito delle aziende etiche.

L’azienda triestina s’impegna da sempre a migliorare la qualità della vita di tutti i suoi stakeholder ed è tra le uniche sei nel settore Food, Beverage and Agriculture. In totale, quest'anno sono state 132 le aziende premiate, di 21 Paesi e 51 settori industriali.

"Mantenere rigorosamente i più alti standard etici all'interno di una struttura aziendale è essenziale non solo per lo sviluppo della propria impresa e dell'intero settore, ma anche per contribuire positivamente al progresso della società in senso globale, alla salute del pianeta e al benessere delle generazioni a venire”, ha commentato Andrea Illy, Presidente di Illycaffè.

“Siamo orgogliosi di fare parte della lista, un'ulteriore dimostrazione della coerenza del nostro modello di business e della capacità dei nostri manager di creare un contesto etico, elemento fondamentale per sviluppare un business model sostenibile che generi valore per tutti gli stakeholder”, conclude Illy.

“Congratulazioni a tutti i dipendenti di Illycaffè per aver ottenuto per l'ottavo anno consecutivo questo riconoscimento - ha detto l'amministratore delegato di Ethisphere Institute Timothy Erblich - oggi i valori etici sono tra i driver più importanti per gli stakeholders, e le aziende che si impegnano e mantengono le promesse in questo ambito anno dopo anno sono quelle che continueranno a crescere all'interno del loro settore".

Illycaffè ha recentemente presentato Circolo Illy, una piattaforma digitale per gli stakeholder coinvolti nella catena di produzione del caffè, che include tra gli altri produttori, coltivatori, esportatori, agronomi.