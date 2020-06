Immagina Adesso, Generali rivoluziona l'assicurazione

Generali rivoluziona il modo di fare assicurazione e presenta, in un evento online, 'Immagina Adesso', soluzione attraverso la quale il cliente si può 'cucire su misura', insieme all’agente, il proprio pacchetto assicurativo, individuando le priorità di protezione, prevenzione e assistenza, con la possibilità di aggiornarle in base al suo percorso di vita.

La nuova offerta, illustrata da Marco Sesana, Country Manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines, e da Arianna Nardi, responsabile Marketing Generali, prevede un unico contratto che permette di accedere a una piattaforma digitale modulare e flessibile, con la possibilità di attivare le singole polizze - Casa, Benessere, Sicurezza Online e nelle relazioni, e Animali - solo se, e quando, necessario.

“In questo periodo abbiamo messo davvero in pratica la parola ascolto”, ha detto Sesana, “perchè essere 'Partner di vita' significa essere ancora più vicini alle persone. Questo grazie alla nostra rete, che conta 40mila agenti sul territorio. L'emergenza ci ha spinto a essere più agili e più smart, usando al meglio la tecnologia, senza dimenticare le competenze e mettendo al centro la salute. Sostenibilità è il cuore del nostro business: vogliamo avere un impatto positivo sull'economia reale e fare bene impresa. Questa piattaforma interpreta al meglio le priorità della nostra strategia”.

Ogni cliente può quindi combinare, in base al proprio budget di spesa, le varie voci. "In questo modo - spiegano ancora da Generali - promuoviamo comportamenti responsabili: le famiglie si proteggono di più, per più tempo e aumenta la copertura sui rischi catastrofali".

“Siamo convinti che nel nuovo contesto la nostra Strategia 2021 abbia ancora più valore: acceleriamo nella trasformazione digitale e proseguiamo il piano di investimento triennale di 300 milioni per innovazione, competenze e persone. Siamo consapevoli - ha detto ancora il ceo - della nostra responsabilità verso le persone, le comunità e il Paese e riteniamo importante agire insieme per generare fiducia: in questa fase, per fronteggiare il Covid-19 e sostenere la ripresa dell’Italia, abbiamo attivato un piano da oltre 110 milioni di euro, solo per l'Italia", conclude Sesana.