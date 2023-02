Imparare in azienda, in Eps le lezioni si tengono in fabbrica

Eps ha trasformato le lezioni in un laboratorio per imparare sul campo grazie all’innovativo progetto lanciato con la scuola secondaria Isis di San Vito al Tagliamento. L’iniziativa formativa si sviluppa nell’ambito dell’attività di costruzione stampi e stampaggio ad iniezione plastico e prevede che i ragazzi possano frequentare le ore scolastiche in fabbrica.

L’obiettivo è di trasmettere non solo le conoscenze meccaniche di base per lavorare in azienda, ma di far acquisire competenze trasversali utili al concreto inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto coinvolge due ragazzi di quinta superiore che, formati due pomeriggi alla settimana dai tecnici delle automazioni e dal tecnologo delle materie plastiche, avranno l’obiettivo al termine dell’attività di elaborare la tesina per l’esame di maturità.

Eps ha scelto di attivarsi per investire nei giovani e promuovere l’integrazione tra scuola e lavoro perché, come spiega il suo Direttore Lorena Zambon “il valore aggiunto di questo progetto risiede nella possibilità per gli studenti di interfacciarsi con la realtà aziendale all’insegna delle diverse complessità tecnologiche che possono conoscere nei nostri 5 stabilimenti produttivi e rafforzare le capacità indispensabili in qualsiasi contesto lavorativo”.

Eps è infatti da sempre accoglie i ragazzi in azienda con diverse iniziative per il sostegno all’occupazione dei giovani ritenendo che, “l’innovazione tecnologica e l’approccio propositivo al mondo della scuola è fondamentale per il progresso del mondo del lavoro e la crescita positiva del tessuto imprenditoriale locale” come ha concluso Lorena Zambon.

Il tangibile valore di questa riprogettazione della didattica, volta a creare nuove opportunità di lavoro, ha consentito oggi ai due ragazzi in stage di spiegare le attività aziendali ai compagni di studi venuti in visita aziendale. I ragazzi hanno raccontato la loro esperienza e le conoscenze acquisite diventando i protagonisti della visita della quarantina di studenti presenti in Eps.