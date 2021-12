Impennate mai viste, prezzi in fiamme e cantieri in cenere

Prezzi delle materie prime alle stelle, per non parlare dei carburanti; appalti aggiudicati o contratti stipulati mesi prima, quando i costi dei materiali erano più bassi; costi dell’energia che continuano a salire. Ci sono tutte le condizioni perché si scateni la tempesta perfetta che rischia di travolgere molte imprese e mettere alle corde anche parecchi Comuni. Come se non bastasse, il vertiginoso aumento delle materie prime fa il paio con quello molto forte registrato dai materiali del settore edilizio - coinciso con l’apertura dei cantieri dovuti al superbonus -. Nei primi sei mesi dell’anno il costo del legname da costruzione è triplicato mentre quello del polistirene (usato per l’isolamento) è raddoppiato. E poi ci sono i costi dell’energia e dei combustibili: il Gpl è cresciuto negli ultimi dodici mesi di oltre il 40%, il gasolio del 27%, l’energia elettrica addirittura del 229% (prezzo unico nazionale). Aumenti del genere possono tagliare le gambe a molte imprese e mettere a durissima prova i bilanci dei Comuni, la cui spesa corrente cresce senza che sia possibile trasferire il maggiore costo sui cittadini con una revisione delle tariffe o dell’imposizione fiscale, pena contraccolpi molto pesanti sul versante sociale. Gli sguardi degli imprenditori sono rivolti a Roma, quelli degli amministratori locali tendono a Trieste sperando che la Regione metta mano al portafoglio se le cose dovessero peggiorare. Sperando naturalmente che l’inflazione non cominci a galoppare.



I NUMERI

200% Il costo del legname da opera è balzato alle stelle nel giro di pochi mesi. Il confronto con il 2019 mostra l’aumento di quasi il 43%



40% L’aumento registrato per il Gpl nel giro di appena un anno. Nello stesso lasso di tempo il petrolio è aumentato del 53%



117% L’aumento di prezzo del ferro da costruzione, registrato nei primi mesi dell’anno. Rispetto al 2019 il maggiore costo è del 42%



27% Il costo del gasolio alla pompa ha continuato a crescere nel corso dell’intero 2021, toccando la quota di 1,60 euro al litro



229% L’aumento del Prezzo unico nazionale per un chilowatt di energia. Un anno fa costava 0.048, un terzo rispetto all'attuale



21% L’aumento di prezzo registrato sui mattoni in laterizio,rispetto al primo semestre del 2019. Il filo di rame è balzato in alto del 39%