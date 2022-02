Import-export Fvg verso Russia e Ucraina

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, nei primi nove mesi del 2021 le esportazioni del Fvg verso la Russia, rispetto allo stesso periodo del 2020, sono scese del 4,8%, da 166 a 158 milioni di euro, mentre rispetto al 2019 sono cresciute del +8,1% (per l'ex provincia di Udine rispettivamente -18,1%, +4,4%). La prima voce dell’export regionale riguarda i macchinari (67 milioni, comparto che ha registrato rispetto a un anno e due anni fa -2,9% +8,9%).

Le importazioni regionali dalla Russia sono cresciute del 103,2% nel 2021 rispetto al 2020 (da 132 a 268 milioni di euro; 241 milioni si riferiscono alla provincia di Udine), del 46,3% rispetto al 2019. Prima voce sono i prodotti della metallurgia (237 milioni, di cui 222 riguardano l'ex provincia di Udine).

L’export del Fvg verso l’Ucraina, sempre nei primi nove mesi del 2021, dopo essere diminuito del 12,1% rispetto al 2019, è aumentato del 10,7% nei confronti del 2020 (da 38 a 42 milioni di euro: 10 milioni di euro si riferiscono a macchinari, 7 a mobili, 4 a prodotti alimentari).

L’import è cresciuto dell’85,2% rispetto al 2020 (da 306 a 567 milioni di euro; 518 milioni di euro riguardano la provincia di Udine, 499 si riferiscono ai soli prodotti della metallurgia) e del 16,5% rispetto al 2019.

Per il Fvg l’Ucraina è il secondo partner commerciale per le importazioni, la Russia l’ottavo. Per l'ex provincia di Udine, l’Ucraina è il primo partner commerciale per le importazioni, la Russia il terzo.

La Russia è il 20esimo partner commerciale per le esportazioni regionali (per Udine il 19esimo).