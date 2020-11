Imprenderò in Fvg sostiene le nuove aziende

Imprenderò in Fvg by Sissi 2.0, il sistema di servizi per lo sviluppo imprenditoriale che promuove la creazione di impresa e lavoro autonomo, continua a supportare i neoimprenditori e gli aspiranti imprenditori del Friuli Venezia Giulia, anche durante questo periodo di emergenza Covid-19.

Avviato già lo scorso anno, nell’ambito dell’iniziativa regionale Imprenderò in Fvg – uno strumento del Fse per promuovere la creazione d’impresa – il Progetto Sissi 2.0 sostiene lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, soprattutto tra i giovani, le donne, i disoccupati, i neoimprenditori e tra le categorie di lavoratori svantaggiati, anche in area montana. In particolare, il progetto si rivolge ai giovani grazie alla collaborazione con l'Università di Udine e con l'Ateneo di Trieste, tramite la realizzazione di webinar formativi riservati agli studenti e dedicati al mondo del lavoro e dell’imprenditorialità.

Grazie al finanziamento regionale, Sissi 2.0 fornisce servizi gratuiti di orientamento per aiutare gli utenti a focalizzare il proprio progetto d’impresa, percorsi di formazione, anche a distanza durante l’emergenza Covid-19, individuale e di gruppo, per acquisire le competenze necessarie ad avviare un’azienda; nonché l’affiancamento per la redazione del Business Plan. Prevede, inoltre, un servizio dedicato a coloro che hanno aperto la propria azienda o la Partita Iva da meno di tre anni.

Un vero e proprio programma di accompagnamento e sostegno alle nuove imprese, che fornisce il supporto necessario per gestire al meglio il percorso di avvio e di sviluppo di una start-up, attraverso attività di formazione manageriale e consulenza mirata nelle diverse fasi di creazione d’impresa, compresa la consulenza per la ricerca fondi. Una sezione del sito formisce informazioni sui contributi regionali e sui relativi bandi.

Imprenderò in Fvg by Sissi 2.0 sarà presente alla Fiera del Lavoro - ALIg 2020, come partner del Talk Show che si terrà sabato 14 novembre, online alle 17.00 in diretta Facebook, che vedrà protagoniste le storie di cinque startupper, ex studenti dell’Università degli Studi di Udine. Moderati dal giornalista del TG5, Giuseppe De Filippi, gli imprenditori racconteranno agli studenti di oggi cosa significa aprire un’impresa e l’esperienza nell’avvio della loro attività.

Per accedere ai servizi Imprenderò in FVG by Sissi 2.0 basta recarsi nelle sedi di accoglienza e agli sportelli operativi in tutta la regione. Per maggiori informazioni: www.sissi.fvg.it