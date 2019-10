Imprenditori all’estero, come evitare molestie e rapine

Rapine, molestie, tentativi di truffe. Quando per business ci si reca all’estero, specialmente in paesi critici dal punto della vista della sicurezza, lavorare in serenità può essere difficile per il personale aziendale viaggiante. I pericoli sono dietro l’angolo, perché a volta basta perdersi con il navigatore o accettare un invito per ritrovarsi in situazioni spiacevoli o molto rischiose. Cluster Arredo/Casa Fvg propone una serata gratuita ad imprenditori, export-manager e commerciali, venerdì 25 ottobre alle ore 17.30, nella propria sede a Buttrio, in via Divisione Julia 60, affinché possano adottare strategie che consentano di viaggiare senza brutte sorprese.



“Non è tutto oro ciò che luccica, anche chi va negli hotel a 4 stelle corre rischi”, avverte il direttore del Cluster, Carlo Piemonte, tra i primi a viaggiare per lavoro spesso in paesi molto lontani, anche dal punto di vista culturale. “Oggi tutti i luoghi del mondo possono essere pericolosi, e non alludo solo al terrorismo. Il rischio è diffuso e generalizzato - spiega Maurizio D'Alessandro, militare esperto di travel security -. L’economia globalizzata porta sempre più a viaggiare, ed è quindi necessario per le imprese adottare strategie e misure per incrementare la sicurezza del personale viaggiante”.

Attraverso il racconto di fatti realmente accaduti, il relatore fornirà informazioni sulla sicurezza in viaggio partendo da ciò che è bene evitare (esibire status-symbol come orologi e borse di marca, non accettare inviti ambigui nei locali) a quello che bisogna fare sempre (tenere con sé i bagagli e sempre a vista, scegliere hotel in zone non malfamate).



“Bei vestiti, valigette in pelle, rolex e gioielli denotano benessere, e attraggono l’attenzione dei malintenzionati - spiega D’Alessandro -. All’estero, poi, si tende ad abbassare alle difese, se non a trasgredire. Magari la sera si frequentano locali dubbi, in cui a casa nostra non ci sogneremmo di mettere piede, spesso covi di delinquenti alla ricerca di prede. Un rappresentante italiano, recentemente, è stato adescato da una bella ragazza e ha accettato di fare una passeggiata sul mare; peccato che attenderli vi fossero dei complici che lo hanno legato, imbavagliato e rapinato. Certo, accade anche in Italia, ma all’estero bisogna fare ancora più attenzione”.



Meglio non perdersi in Sud America. “Due motociclisti hanno seguito le indicazioni del navigatore e, prendendo una scorciatoia, si sono ritrovati in una baraccopoli e purtroppo hanno passato guai seri”. In Asia bisogna fare attenzione al bagaglio: “Se inseriscono droga o altro a nostra insaputa non c’è ambasciata che tenga. In alcuni paesi l’arresto e la detenzione sono immediati”. E uscire dalla galera, come spesso la cronaca ci riporta, non è una passeggiata in alcuni paesi particolarmente inflessibili.



E poi vi sono le molestie sessuali. “Il personale femminile viaggiante per le aziende fino agli anni 80 rappresentava il 2-3%. Oggi la percentuale è 10 volte tanto. Le molestie riguardano anche gli uomini, che spesso non denunciano per timore di essere derisi”. Controllare che non si venga seguiti, evitare di uscire con persone equivoche, scegliere un albergo in zone tranquille possono già bastare per non mettersi nei guai. Anche se non si possono mai azzerare i rischi, questo tipo di corso, spiega il militare, “contribuisce ad adottare una forma mentale che ci consente di non metterci in pericolo”.

La responsabilità della sicurezza del personale viaggiante è del datore di lavoro, che prima della partenza dovrà informarsi sui vaccini da fare, ad esempio, o consultare i siti che aggiornano sulla situazione politica di quello specifico Paese. “Abbiamo organizzato questa serata - chiude Piemonte - perché sappiamo bene quanto sia difficile viaggiare per il mondo per promuovere i nostri prodotti; ci auguriamo che i nostri consigli risulteranno utili e apprezzati”.