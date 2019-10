Imprenditori stranieri in Fvg: invasi dagli svizzeri

È un falso statistico, speriamo non diventi un falso storico. I dati, infatti, sugli imprenditori stranieri, in particolare per quanto riguarda la nostra regione, non tengono affatto conto dei friulani doc però nati all’estero da nostri emigrati, che poi sono rientrati. È così che l’incidenza degli ‘stranieri’ sull’economia locale attuale appare superiore a quella che è realmente.

Le statistiche – pubblicate periodicamente da Unioncamere-InfoCamere – indicano che in Friuli-Venezia Giulia attualmente l’11,9 per cento delle imprese registrate è guidato da stranieri, vale a dire persone nati in uno Stato estero (è questo il dato che le ricerche possono estrapolare dai registri camerali). Il livello della loro presenza nella nostra regione è leggermente superiore alla media nazionale, che si ferma a un tondo 10 per cento, con una punta massima del 13,9% in Toscana e una minima del 3,6% in Basilicata.

Entrando nel dettaglio locale, la provincia di Udine è quella che, con 5.222 ditte individuali straniere, registra il tasso più basso pari il 10,5 per cento. Segue quella di Pordenone con 2.947 imprese pari a una quota dell’11,3 per cento. A ruota la provincia di Gorizia con il 12,9% in virtù delle sue 1.307 ditte. Da segnalare, infine, la realtà di Trieste che vanta un livello molto più alto di quello friulano, con l’incidenza del 16,6% e 2.688 imprese guidate da persone nate all’estero.



Paese di nascita

È guardando al Paese di origine che si scopre il bluff. Infatti, tra gli stranieri maggiormente presenti nella nostra economia troviamo gli svizzeri, che nella provincia di Udine rappresentano addirittura il Paese di maggiore immigrazione imprenditoriale. Non solo, in cima alla classifica risultano anche altri Paesi anomali: Francia, Argentina, Germania e Belgio. Si tratta tutte di destinazioni storiche dell’emigrazione friulana in cui molti nostri concittadini sono nati, salvo poi far rientro con o senza i genitori in regione e qui, nel corso della loro vita, avviare un’attività imprenditoriale.

La componente vera di ditte individuali guidate da stranieri è certamente rilevante e si potrebbe stimare in un 8-9 per cento attuale, ed è in gran parte rappresentato da immigrati dai Balcani e dall’Est europeo, con in più la comunità cinese qui residente. Però, per fotografare bene la situazione – da cui trarre eventuali azioni - è necessario tenere conto di questo aspetto nascosto tra le pieghe della statistica.