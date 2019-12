Impresa 5.0, servono nuovi modelli di gestione

Anche nel settore agroalimentare le imprese che vogliono diventare 5.0 hanno bisogno di nuove competenze. Figure professionali che già esistono, ma che devono essere messe a sistema con l’adozione di nuovi modelli di gestione. E di esempi concreti e di successo in Friuli Venezia Giulia già ci sono. È quanto emerso durante il convegno “Verso l’impresa 5.0” dedicato al settore agroalimentare organizzato dall’Agenzia del Lavoro della Regione e svoltosi nella sede della Comunità Collinare del Friuli a Colloredo di Monte Albano. L’incontro ha concluso una serie di appuntamenti dedicati ai Cluster Regionali che ha affrontato il tema della relazione fra innovazione e risorse umane.

Dopo i saluti di apertura di Gianni Fratte della Direzione centrale Lavoro RaFvg, ha introdotto il convegno Tomas Barazza, Strategy Innovation Culture di H-Farm, portando al tavolo un modello aziendale innovativo, che rifiuta la tradizionale struttura gerarchica piramidale per favorire un approccio più project-oriented. Barazza ha spiegato come, nell’impresa per cui lavora, non ci sia una figura al comando ma, invece, i team vengano formati in base agli obiettivi dei progetti assegnati, sfruttando così le competenze ed esperienze dei singoli.

Competenze al centro anche dell’intervento da Pierpaolo Rovere, direttore del Cluster agroalimentare regionale, che ha poi presentato la piattaforma online dell’agenzia Agrifood Fvg come opportunità per mettere in contatto diretto aziende, lavoratori e professionisti. Un contributo importante al suo interno viene fornito dagli ordini professionali, rappresentati al convegno dal perito agrario Giovanni Cattaruzzi, che ha illustrato il ruolo dei consulenti nei processi di sviluppo delle piccole e medie imprese, che rappresentato il principale tessuto agro-industriale del comparto in regione. Il tema delle risorse umane è stato poi interpretato come matrice di innovazione, sia essa di prodotto o di processo, discussa approfonditamente negli interventi di Furio Suggi Liverani (Gruppo Illy), Alessandro Tomba (Roncadin) e Massimo Santinelli (Biolab), che hanno portato le esperienze delle loro aziende, fornendo diversi spunti di riflessione ai presenti.

L’incontro si è poi chiuso con l’intervento del presidente del Cluster Agrifood Fvg, Claudio Filipuzzi, che ha ricordato come il settore agroalimentare abbia bisogno di molteplici figure professionali, provenienti anche da comparti diversi: “Queste figure sono già presenti, non servono nuove competenze, ma nuovi modelli che sfruttino quelle che già esistono. Per essere veramente innovativi non dobbiamo più guardare alle strutture passate, ma ripensare i modelli di business sulla base di una nuova concezione delle risorse umane”.