Impresa sociale, il business che migliora il mondo

Imprenderò in Fvg by Sissi 2.0 e Centro Solidarietà Giovani organizzano una serie di appuntamenti sul tema dell’impresa sociale. Il primo webinar gratuito si terrà mercoledì 24 marzo, a partire dalle 10, e si focalizzerà su come bilanciare profit e inclusione sociale.

Il seminario mira a creare reti inedite attraverso lo scambio fra imprenditori sociali, imprese profit e startupper dimostrando che l’impresa sociale è capace di generare valore economico e valore sociale in un momento di crisi generativa.

Dopo i saluti di don Giuseppe Faccin, presidente del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” - partner di Sissi 2.0 - interverranno i relatori Valentina Asquini, progettista sociale e culturale e community practitioner, Christian Gretter, cooperatore e docente presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino, Paolo Felice, vice presidente vicario di Legacoop Fvg, e Bruna Gover, amministratrice e presidente della Cooperativa Artelibro - Cooperativa sociale di tipo plurimo. A moderarli Rosanna Pravisano, del Centro Solidarietà Giovani di Udine. Per seguire il webinar questo è il link zoom.

La riforma del Terzo Settore apre a scenari in cui i processi di innovazione e di potenziamento delle risorse diventano opportunità di crescita. In quest’ottica assume rilevanza il bilancio sociale che non è più solo uno strumento di accountability da redigere per obbligo, ma può essere molto di più: un processo di costruzione di senso condiviso, per il mondo profit e non profit, di una nuova stagione imprenditoriale di reciprocità per un’economia ed un mercato orientati alla corporate social responsibility. L’inizio di un percorso in cui la social innovation è tema conduttore e la condivisione di buone prassi diventa cifra metodologica di una nuova grammatica sociale.

Anche Sissi 2.0 Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG, progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, finanziato dal FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affronta questo tema di grande attualità.

Chi desidera iscriversi può farlo a questo link