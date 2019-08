Imprese di stranieri, in Fvg sono quasi il 12%

Le imprese gestite da stranieri in Friuli Venezia Giulia sono sempre più numerose: nel terzo trimestre del 2019, il numero delle aziende è cresciuto di 115 unità, raggiungendo quota 12.164. In questo periodo sono state aperte 294 imprese contro 179 cessazioni. Lo rivela il report di Unioncamere e Infocamere, che mostra come ormai in Italia le aziende degli stranieri abbiano superato le 600mila unità e siano diventate il 10% del totale. Una percentuale che, nella nostra regione, quinta nello Stivale, sale a quota 11,9%.

Entrando nel dettaglio provinciale, Trieste è seconda nel Belpaese con il 16,6% (2.688 unità), mentre Gorizia è decima con il 12,9% (1.307 aziende). Al terzo posto regionale troviamo Pordenone con l’11,3% pari a 2.947 imprese, mentre Udine è in quarta posizione con il 10,5%, ovvero 5.222 attività.

Per quanto riguarda il tasso di crescita, Trieste ha registrato un aumento dell’1,4% (37 aziende in più), Udine dell’1,2% (67 imprese in più) e Pordenone dello 0,8% (saldo positivo di 24 unità). Gorizia è in controtendenza: l’Isontino è l’unica provincia nel Nord del Paese ad aver conosciuto una flessione dello 0,6%, pari a un saldo di 8 imprese chiuse.

Infine, in merito alla nazionalità degli imprenditori, l’analisi delle aziende individuali in Italia mostra che le componenti più consistenti sono quelle marocchina, cinese e romena. Le prime due sono attive in prevalenza nel settore commerciale, la terza in quello delle costruzioni.