Imprese friulane fiduciose sui tempi di pagamento

Secondo European Payment Report (EPR) di Intrum, il principale operatore europeo nei credit services, che ha intervistato più di 11.000 imprese di 29 Paesi, la crisi economica generata dall’emergenza Covid-19 ha colpito duramente anche le imprese friulane che rimangono, però, più ottimiste rispetto alla media italiana (34% in regione contro il 45% in Italia) sull’incremento di ritardi o mancati pagamenti da parte dei debitori nei prossimi 12 mesi.

Manager e imprenditori della regione si stanno attrezzando per fronteggiare la possibile recessione economica identificando in maniera mirata i segmenti dell’impresa più esposti ai rischi dovuti alla pandemia: un’analisi fatta in Italia mediamente dal 20% delle aziende, mentre in Fvg oltre il 30% delle realtà coinvolte nella ricerca vi si sta dedicando.

I margini di profitto sono calati in Friuli Venezia Giulia più che altrove e in tale contesto una delle problematiche più rilevanti è quella dei ritardi o mancati pagamenti alla quale diverse realtà della zona cercano di sopperire accettando termini di pagamento più lunghi, ma aggiungendo un supplemento. In Friuli, rispetto a una media nazionale del 42%, il 56% dei clienti consumer effettua i pagamenti fra i 21 e i 30 giorni, mentre il 15% dei clienti corporate paga in media dai 51 ai 75 giorni. Il 41% dei pagamenti dalla pubblica amministrazione avviene tra 31 e 50 giorni a fronte di una media italiana del 31%.

L’EPR di Intrum ha cercato di indagare anche in quanto tempo manager e imprenditori friulani stimano che la regione possa diventare “cashless”, ossia quando farà ricorso esclusivamente alla moneta elettronica: per il 66% di loro ci vorranno circa 10 anni (la media nazionale si ferma al 56%), mentre per il 21% non ci si arriverà mai.

“A tutti i livelli – ha commentato Antonio Rabossi, Operations Director di Intrum Italy – le aziende sono concordi nel ritenere la sana gestione del credito l’elemento chiave per la ripresa economica nella fase post-pandemica. Una sana gestione del credito investe l’impresa di un ruolo sociale: per il 67% delle aziende italiane (69% in Europa) che abbiamo intervistato, il pagamento dei fornitori nei tempi concordati è una delle componenti della responsabilità sociale d’impresa”.