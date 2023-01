Imprese Fvg alla prova della digitalizzazione

Sono 16 i progetti di trasformazione digitale che saranno finanziati dalla seconda edizione di Test4Digitalization, il bando promosso da Area Science Park nell’ambito delle attività del digital innovation hub IP4FVG che offre un contributo a fondo perduto per lo sviluppo di prototipi, demo, proof of concept (POC) o iniziative pilota nate a partire da esigenze concrete di trasformazione digitale delle imprese.

Si è conclusa, infatti, la valutazione delle 33 candidature presentate dalle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia insieme ad aziende provider di tecnologie ICT nazionali e internazionali. Grazie a una dotazione complessiva di 400.000 euro su fondi Sviluppo e Coesione Fvg, la call consente di finanziare 15 progetti per intero, più un sedicesimo in misura parziale.

L’obiettivo è sostenere la fase iniziale del processo di digitalizzazione delle imprese, testandolo prima di passare a un eventuale sviluppo su larga scala. Le aziende che saranno finanziate provengono per la maggior parte dal settore manifatturiero (11), poi dal settore cultura e creatività (4), e infine dall’edilizia (1). Tutte hanno presentato un progetto da sviluppare in collaborazione con una o più imprese ICT nazionali o internazionali.

I progetti finanziati prevedono l'utilizzo di diverse tecnologie: dalla sensorizzazione all’automazione avanzata, dalla simulazione all’ottimizzazione, dall’AI all’integrazione dei processi, dal BIM al gaming. Optimens, per esempio, svilupperà una soluzione per utilizzare l’AI per “allenare e mantenere in forma” il cervello; CTS H2 lavorerà a un progetto di IoT per gestire impianti ad idrogeno ad energia rinnovabile anche in ottica di comunità energetiche; Gees Recycling migliorerà tramite la sensorizzazione il controllo e la sostenibilità dei processi di riciclo di materiali compositi; Moondays realizzerà tecnologie avanzate di realtà immersiva per mostre ed eventi culturali.

Le 16 aziende vincitrici: Optimens società Benefit, Cts H2, Gees Recycling, M.M. Srl, Moondays, Saratoga, Fam, Simularte Società Cooperativa, Eucos, Eddi Bressan Di Bressan Marco & C, Zero Srl, Willeasy, Gortani, Meccanica Hi Tech, In Forma Abbreviata M.H.T., Degano Primo e Bertolutti.