In Comina al via Generazione Green

Si apre domani, sabato 27 novembre, la serie di tre seminari dedicati alla Generazione Green per approfondire, con i cittadini di oggi e di domani, le sfide ambientali utili a rafforzare le pratiche sostenibili indispensabili per salvaguardare il nostro territorio.

È il filo conduttore che accompagnerà gli appuntamenti (gratuiti, aperti a tutti) che compongono “Generazione Green, Green Economy ed Economia Circolare”, l’iniziativa realizzata dalla Cittadella della Formazione e della Solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia con il sostegno di Friulovest Banca e il patrocinio di Comuni di Pordenone e San Quirino. Il primo appuntamento è previsto per sabato 27, alle 9, con “Green New Deal e transazione ecologica, al quale prenderanno parte Alberto Bertossi dell’Università di Udine nonché collaboratore di eFrame srl; a seguire, Ezio Chies (direttore generale di Pezzutti Group) in rappresentanza Confindustria Alto Adriatico; Enrico Pusceddu del Polo Tecnologico Alto Adriatico.

Gli incontri (27 novembre, 18 dicembre, 15 gennaio) si svolgeranno in presenza (aperti a tutti, ingresso gratuito), con prenotazione obbligatoria on line (www.naonisstudium.it), nella sala convegni di Naonis Studium (Padiglione G), nel cuore della Cittadella della Formazione e Solidarietà, in via de La Comina 25 (Green Pass obbligatorio). Sarà possibile seguirli anche a distanza: il link è indicato nella homepage del sito internet www.naonisstudium.it.

"In questo cambio culturale occorrono politiche lungimiranti – spiega Eugenio Adriano Rosset, presidente della Fondazione Opera Sacra Famiglia – serve un illuminismo che dovrà essere caratterizzato da un equilibrio migliore tra uomo e natura, tra mercati e legge, tra consumo privato e beni pubblici. Si rende, quindi, necessario educare le future generazioni ad una fortissima etica della responsabilità a livello individuale e collettivo, per affrontare le sfide epocali di una transizione a partire dai nostri territori. Generazione Green è un ciclo di incontri che mira a rendere più consapevoli i cittadini di oggi e di domani sulle nuove sfide ambientali affinché siano protagonisti attivi per la salvaguardia del nostro territorio. Si deve cominciare dalle piccole cose di tutti i giorni, modificando con senso di responsabilità i nostri stili di vita. Tutto ciò comporta qualche piccolo sacrificio, ma i benefici per il pianeta sono decisamente maggiori. Vi aspettiamo numerosi".

"Per Friulovest Banca la sfida “verde” è iniziata molti anni fa, ben prima che questo tema aprisse le agende di politica internazionale - le parole del presidente Lino Mian -: forse perché una banca di comunità intercetta prima quelle che sono le esigenze delle realtà in cui opera. Sono svariate le nostre iniziative di tutela ambientale e di promozione di energia verde, anche attraverso una storica partnership con E.ON Energia, tra i campioni delle rinnovabili a livello europeo. Quando la Fondazione, con cui abbiamo sentimenti condivisi nella promozione dell’istruzione, ci ha proposto questa meritoria attività, la risposta non poteva che essere una convinta adesione nell'interesse delle nuove generazioni".

