In Fiera a Pordenone il controllo dimensionale 3D

Qfp ha partecipato all’edizione 2020 di SamuExpo in Fiera a Pordenone. In mostra allo stand dell’azienda veneta alcune soluzioni della sua gamma di strumenti di misura e controllo dimensionale. Fra questi il Comet, un sistema di scansione 3D ottica a luce LED, e T-Scan 20, con scansione laser. Entrambi presentano notevoli vantaggi per l'analisi della lamiera e dei prodotti in metallo, riducendo al minimo la necessità di attrezzare i pezzi e offrendo un eccezionale dettaglio anche su superfici riflettenti e non collaborative.

"Siamo molto soddisfatti di come è andata la Fiera", commenta Roberto Mazzetto Director of Sales and Marketing di Qfp. "Abbiamo avuto un riscontro oltre le aspettative di aziende del Nord-Est seriamente interessate alla tecnologia di scansione e alle nostre soluzioni di misura. Molte imprese stanno realizzando che il controllo qualità è un investimento e non una spesa, in grado di generare vantaggi economici e produttivi per le aziende. Qfp intende offrire loro strumenti in grado di fare la differenza nel processo produttivo. Semplici da usare, performanti, precisi e flessibili".

Qfp proseguirà il suo impegno partecipando a numerosi altri appuntamenti nei prossimi mesi, per mostrare anche le ultime novità della gamma Zeiss.