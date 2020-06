In Friuli arriva la polizza contro il rischio di contagio

Servizi: è questo che i cittadini oggi hanno bisogno di trovare dentro una polizza. In particolare, in questo momento, servizi che li tutelino in caso di contatto con il Coronavirus. Per questo il Gruppo Friuli Assicurazioni – presente con le San Daniele, Buttrio, Cividale, Gonars, Manzano e Tricesimo - ha appena presentato una novità di UnipolSai, che con il supporto di UniSalute, ha deciso di ampliare la gamma di prodotti e servizi dedicati alla protezione dai rischi di contagio attraverso #SicuriRipartiamo, una card per accedere a una piattaforma multiservizi che permette tra l’altro di fruire delle prestazioni sanitarie a tariffe agevolate.

I lavoratori possono accedere ai test sierologici per il Covid-19 (di tipo sia qualitativo sia quantitativo) e ai tamponi a prezzi scontati rispetto a quelli di mercato, usufruendo delle strutture convenzionate con UniSalute. A questi si aggiungono il servizio di teleconsulto medico Covid-19, attivo h24 per avere un contatto diretto con il medico in caso di bisogno e il servizio di video consulto medico con uno specialista. Attivo per i lavoratori anche il servizio di consegna dei farmaci al domicilio.

Accedendo alla piattaforma le imprese, oltre alla possibilità di consultare le normative vigenti (tra protocolli governativi nazionali e ordinanze regionali), disporranno di un set informativo e formativo costantemente aggiornato che illustra nel dettaglio tutti gli accorgimenti necessari per riavviare le attività in sicurezza, dai dispositivi di protezione individuale prescritti alle corrette procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti, dalla gestione degli spazi comuni al ricevimento dei clienti e dei fornitori.